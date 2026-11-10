"З росіянами важко": як минув перший день переговорів в Абу-Дабі та про що домовилися

Масштабний обмін полоненими найближчим часом став головним результатом першого дня переговорів в Абу-Дабі. Про домовленість повідомило джерело в українській делегації, однак офіційно жодна зі сторін цього поки не підтверджувала.

Домовленість про "масштабний обмін полоненими найближчим часом" стала результатом першого дня переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Фокус зібрав, що відомо про підсумки зустрічей.

Як оцінює переговори Зеленський

Питання про Абу-Дабі президенту поставили на початку дискусії в Копенгагенському університеті.

"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", – відповів Володимир Зеленський.

За його словами, нинішній раунд зосереджений саме на гуманітарних питаннях – передусім на обміні полоненими. Про домовленість про масштабний обмін "Радіо Свобода" також розповіло джерело в українській делегації.

Видео дня

Також звіт переговорної команди з Абу-Дабі президент отримав за підсумками першого дня. Спочатку, за його словами, відбулася розмова з європейськими та американськими партнерами, а вже потім – тристоронній формат за участю української, американської та російської делегацій.

"Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним", – написав він у своєму Telegram.

Делегації встигли обговорити необхідність і можливі параметри гуманітарних кроків, причому головний із них президент виділив окремо:

"Звільнення полонених – це пріоритет".

Детально йшлося й про зміст гарантій безпеки для України та фундамент, на якому вони працюватимуть у довгій перспективі.

"Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни", – наголосив глава держави.

Окремою темою стали деескалаційні кроки. Своїй команді Зеленський визначив чіткі завдання, і для завтрашнього тристороннього формату, і для подальших розмов із представниками президента США та Європи. Головним він назвав те, щоб реально наблизити мир, пообіцявши з українського боку "тільки продуктивну, якісну, чесну роботу".

Мирні переговори в Абу-Дабі: що каже Вашингтон

Перший день переговорів позитивно оцінив і державний секретар США Марко Рубіо, який водночас застеріг від завищених очікувань.

"Схоже, що переговори в Абу-Дабі були дуже плідними. Звісно, у цьому напрямку ще багато роботи, це не те питання, яке можна вирішити за 24 години", – зазначив він.

Принциповим Рубіо назвав і те, що до процесу долучилася Європа: "Але що дійсно важливо, так це те, що європейці беруть участь у переговорах. Насправді наша мета – з часом розширити цей тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та росія, а й європейські країни".

Переговори в Абу-Дабі: позиція української делегації

"Ми налаштовані на результативні переговори. Наші люди чекають кінця війни", – заявив під час зустрічі керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, американській делегації – за зусилля задля завершення війни, а європейським партнерам – за багаторічну підтримку України.

Переговори в Абу-Дабі тривають 10 і 11 листопада. Україну на них представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Попередній обмін військовополоненими відбувся 23 жовтня – тоді Україна повернула 270 людей, серед яких були й цивільні.

Раніше повідомлялося, що на переговорах щодо України в Абу-Дабі вдалося "звузити прогалини" між позиціями Києва та Москви – про це заявив спецпредставник США, який водночас похвалив росіян за "прагнення до миру".

Також повідомлялося, що Європа теж присутня на переговорах щодо України в Абу-Дабі 10–11 листопада. Перша зустріч української делегації була присвячена напрацюванню спільної позиції з представниками США та європейськими дипломатами.