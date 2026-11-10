Після Абу-Дабі – прямі розмови: Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Путіна та Зеленського, – ЗМІ

Прямі переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським можуть стати наступним кроком американських посланців після зустрічей в Абу-Дабі. Про можливі поїздки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва повідомили виданню Axios чиновники США.

Після завершення зустрічей в Абу-Дабі спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити одразу у дві столиці – Москву та Київ. Там вони вели б прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, повідомили Axios американські чиновники.

На що розраховує Вашингтон

В адміністрації Дональда Трампа сподіваються на суттєвий прогрес і на те, що розбіжності між Києвом та Москвою вдасться подолати. Втім, у ключовому питанні – можливих територіальних поступках з боку України, позиції сторін досі далекі одна від одної.

Перспективи прориву ставлять під сумнів і дві обставини: ескалація російських ударів по українських містах та небажання Путіна погоджуватися на припинення вогню.

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Над тим, щоб переконати російського президента повернутися до мирних переговорів, Віткофф і Кушнер працювали тижнями. У Білому домі розраховують, що Москва стане поступливішою після низки кроків назустріч – зокрема після скасування американських санкцій на продаж російського дизельного палива.

"Відносини, які ми побудували з Путіним, будуть ключовими в цих переговорах", – сказав виданню один з американських чиновників.

Як готували зустріч

Останні два тижні обидва посланці щодня телефонували російським та українським посадовцям – іноді по кілька разів на день.

"Є шанс досягти значного прогресу в напрямку угоди та спробувати подолати розбіжності. Повернути сторони за стіл переговорів було нелегко, і ми бачимо багатообіцяючі ознаки як посередники", – зазначив співрозмовник Axios.

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Раніше повідомлялося, що керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва Москва включила до складу своєї делегації на переговорах в Абу-Дабі. Саме цю структуру пов'язують зі спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році – а він тепер теж за столом переговорів, уже як керівник Офісу президента України.

Також повідомлялося, що масштабний обмін полоненими найближчим часом став головним результатом першого дня переговорів в Абу-Дабі. Про домовленість повідомило джерело в українській делегації, однак офіційно жодна зі сторін цього поки не підтверджувала.