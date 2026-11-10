Готував замах на Буданова у 2019-му: кого Москва відправила на переговори в Абу-Дабі

Керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва Москва включила до складу своєї делегації на переговорах в Абу-Дабі. Саме цю структуру пов'язують зі спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році, який тепер теж за столом переговорів як керівник Офісу президента України.

Представник ФСБ, чий підрозділ пов'язують зі спробою вбивства Кирила Буданова, опинився серед російських переговорників в Абу-Дабі. Ідеться про керівника департаменту контррозвідувальних операцій служби Дмитра Мінаєва, повідомляє "Агентство. Новости".

Кого Росія привезла на переговори в Абу-Дабі

До основної групи увійшли помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков, начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков, а також начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

Експертну групу сформували із шести осіб: це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський, перший заступник начальника управління інформації Генштабу Олександр Зорін, сам Дмитро Мінаєв, заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Олексій Поліщук і директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Олег Постніков.

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Четверо з цього списку беруть участь у переговорах такого формату вперше – Комков і Рябков з основної групи, Мінаєв і Постніков з експертної.

Чим відомий Мінаєв

Департамент Мінаєва проводив у Росії кампанію із затримання громадян США контррозвідку ФСБ – так Москва намагалася домогтися звільнення російського кілера Вадима Красикова.

Українські посадовці пов'язували цей самий департамент із вибухами автомобілів у 2017 році, коли загинули співробітники українських спецслужб Максим Шаповал та Олександр Хараберюш.

Цю ж структуру пов'язують і з невдалим замахом на Кирила Буданова у 2019 році. Тоді він ще не очолював Головне управління розвідки: російський диверсант намагався закласти вибухівку під його автомобіль у Києві, однак пристрій здетонував під час встановлення, і виконавець дістав тяжкі поранення.

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Раніше повідомлялося, що масштабний обмін полоненими найближчим часом став головним результатом першого дня переговорів в Абу-Дабі. Про домовленість повідомило джерело в українській делегації, однак офіційно жодна зі сторін цього поки не підтверджувала.

Також повідомлялося, що на переговорах щодо України в Абу-Дабі вдалося "звузити прогалини" між позиціями Києва та Москви. Про це заявив спецпредставник США, який водночас похвалив росіян за "прагнення до миру".