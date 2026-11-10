Готовил покушение на Буданова в 2019-м: кого Москва отправила на переговоры в Абу-Даби

Руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев Москва включила в состав своей делегации на переговорах в Абу-Даби. Именно эту структуру связывают с попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году, который теперь тоже за столом переговоров как глава Офиса президента Украины.

Представитель ФСБ, чье подразделение связывается с попыткой убийства Кирилла Буданова, оказался среди российских переговорщиков в Абу-Даби. Речь идет о руководителе департамента контрразведывательных операций службы Дмитрии Минаеве, сообщает "Агентство. Новости".

Кого Россия привезла на переговоры в Абу-Даби

В основную группу вошли помощник Владимира Путина Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, а также начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Экспертную группу сформировали из шести человек: это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, сам Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор вооружениями МИДа Олег Постников.

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Четверо из этого списка принимают участие в переговорах такого формата впервые – Комков и Рябков из основной группы, Минаев и Постников по экспертной.

Чем известен Минаев

Департамент Минаева проводил в России кампанию по задержанию граждан США контрразведку ФСБ – так Москва пыталась добиться увольнения российского киллера Вадима Красикова.

Украинские чиновники связывали этот же департамент со взрывами автомобилей в 2017 году, когда погибли сотрудники украинских спецслужб Максим Шаповал и Александр Хараберюш.

Эту же структуру связывают и с неудачным покушением на Кирилла Буданова в 2019 году. Тогда он еще не возглавлял Главное управление разведки: российский диверсант пытался заложить взрывчатку под его автомобиль в Киеве, однако устройство сдетонировало при установке, и исполнитель получил тяжелые ранения.

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Ранее сообщалось, что масштабный обмен пленными в ближайшее время стал главным результатом первого дня переговоров в Абу-Даби. О договоренности сообщил источник в украинской делегации, однако официально ни одна из сторон этого пока не подтверждала.

Также сообщалось, что на переговорах по Украине в Абу-Даби удалось "сузить пробелы" между позициями Киева и Москвы. Об этом заявил спецпредставитель США, одновременно похваливший россиян за "стремление к миру".