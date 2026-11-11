"Пластирем не обійдешся": представник РФ озвучив результати переговорів в Абу-Дабі

Голова російської делегації в Абу-Дабі виступив із підсумками зустрічі, розкритикувавши Європу та похваливши США, та анонсував обмін полоненими.

У середу, 11 листопада, у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відбувся другий день тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. За підсумками зустрічі представник делегації РФ Володимир Мединський виступив із заявами. Він зазначив, що сторони обмінялися позиціями та частково знайшли порозуміння, пишуть російські медіа із посиланням на брифінг російської делегації.

"Ми обмінялися позиціями, десь знайшли розуміння, десь ні", – сказав Мединський.

Росія та Україна домовилися про великий обмін полоненими

Мединський також повідомив, що тема обміну полоненими піднімалась під час тристоронніх переговорів. "Ми принципово домовились про новий масштабний обмін полоненими", — сказав він і додав, що конкретні деталі обміну оголосять у найближчий час.

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Мединський висловився про погану систему безпеки Європи

Представник російської делегації заявив, що однією із центральних тем переговорів стала європейська система безпеки. За словами голови російської делегації, війна в Україні продемонструвала, що нинішня система безпеки в Європі працює погано, тому її потрібно змінювати комплексно.

"Систему безпеки в Європі потрібно лікувати цілком, пластиром не обійдешся", – заявив Мединський. Він додав, що нова модель безпеки має бути справедливою та не створювати загроз для інших держав.

Без похвали США та критики країн ЄС не обійшлось

Голова російської дипломатії також висловився про присутність європейських представників в Абу-Дабі. За його словами, російська сторона з ними не спілкувалася. Він додав, що не зрозуміло, у якому статусі європеці перебувають на перемовинах.

"Ми не особливо розуміємо, в якому статусі вони тут. Якщо вони приїхали сюди як туристи, нехай поспілкуються в лобі-барі готелю", – сказав Мединський.

Крім цього Мединський звинуватив європейців у "груповому обмані українського народу" та заявив, що вони сприяють загибелі мирного населення. Також росіянин закликав європейців повчитися в посланців зі США реалізму та прагнення до миру.

Натомість представників США Мединський назвав щирими та ефективними людьми, налаштованими на результат. І тому, РФ, за його словами, вдячна американській стороні за участь у переговорному процесі.

Головним критерієм ефективності зусиль американських представників Мединський назвав кількість врятованих життів.

Нагадаємо, Фокус писав, що прямі переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським можуть стати наступним кроком американських посланців після зустрічей в Абу-Дабі.

Крім цього, раніше ми повідомляли, що Росія намагається використати тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі, аби добитися перегляду всієї системи безпеки в Європі та вирішувати, кому варто вступати до Альянсу, а кому ні.