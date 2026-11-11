"Вето" Кремля на вступ країн до НАТО: ISW пояснив, чого добивається РФ на переговорах в Абу-Дабі

Росія намагається використати тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі, щоб добитися перегляду всієї системи безпеки в Європі та вирішувати, кому варто вступати до Альянсу, а кому ні.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) наголошується, що Москва намагається зосередити поточні тристоронні переговори в Абу-Дабі на суттєвих змінах у європейській архітектурі безпеки та намагається відновити свої ультиматуми 2021 року Сполученим Штатам та НАТО щодо скорочення присутності НАТО в Європі.

Аналітики наголошують на заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що спочатку потрібно домовитися про майбутню архітектуру безпеки Європи, а вже потім переходити до врегулювання війни в Україні. Він назвав такий підхід "цілком розумним".

Таку позицію висловив і неназване джерело у російській делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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За його словами, припинення війни в Україні — лише один із пунктів ширшої дискусії щодо європейської безпеки, яка, за задумом Москви, має стати головною темою переговорів.

У ISW зазначають, що заяви щодо "європейської архітектури безпеки" стосуються вимог Росії з грудня 2021 року до НАТО припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в країнах, що приєдналися до Альянсу після 1997 року, що, по суті, дає Росії право вето на політику НАТО і обмежує суверен.

Кремль нещодавно відновив свої початкові вимоги до НАТО, які суперечать заявам спецпосланника президента США Джареда Кушнера про те, що кожна країна має зберегти свій суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО залишиться центральним елементом європейської колективної оборони.

Аналітики ISW нагадали, що Кремль неодноразово намагався виправдати свою агресію, хибно стверджуючи, що можливість розширення НАТО із включенням України нібито загрожує безпеці Росії.

Проте ні НАТО, ні Україна фактично не зробили жодних значних дій щодо вступу України до НАТО в період з 2008 по 2022 рік, коли РФ вторглася до Криму та Донбасу, а потім розпочала повномасштабну війну проти України.

"Але Путін вторгся в Україну в 2022 році, щоб зруйнувати єдність НАТО і Заходу. А тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі російському суверенітету, спрямована на виправдання зусиль Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими". відзначають у ISW.

Нагадаємо, перший раунд переговорів в Абу-Дабі завершився повною відсутністю конкретики. Проте українська та російська делегації нібито домовилися про масштабний обмін полоненими. Переговори щодо України в Абу-Дабі відновляться сьогодні о 10:00 ранку щодо Києва.

Також видання Axios писало, що прямі переговори з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським можуть стати наступним кроком американських посланців після зустрічей в Абу-Дабі.