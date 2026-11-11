"Вето" Кремля на вступление стран в НАТО: ISW объяснил, чего добивается РФ на переговорах в Абу-Даби

Россия пытается использовать трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе и решать, кому стоит вступать в Альянс, а кому нет.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Москва пытается сосредоточить текущие трехсторонние переговоры в Абу-Даби на существенных изменениях в европейской архитектуре безопасности и пытается возобновить свои ультиматумы 2021 года Соединенным Штатам и НАТО о сокращении присутствия НАТО в Европе.

Аналитики акцентируют внимание на заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что сначала нужно договориться о будущей архитектуре безопасности Европы, а уже потом переходить к урегулированию войны в Украине. Он назвал такой подход "совершенно разумным".

Схожую позицию высказал и неназванный источник в российской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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По его словам, прекращение войны в Украине - лишь один из пунктов более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая, по замыслу Москвы, должна стать главной темой переговоров.

В ISW отмечают, что заявления по "европейской архитектуре безопасности" касаются требований России с декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, что, по сути, дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств в отношении вступления в Североатлантический альянс.

Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО, противоречащие заявлениям спецпосланника президента США Джареда Кушнера о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над своей безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны.

Аналитики ISW напомнили, что Кремль неоднократно пытался оправдать свою агрессию, ложно утверждая, что возможность расширения НАТО с включением Украины якобы угрожает безопасности России.

Однако ни НАТО, ни Украина фактически не предприняли никаких значимых действий по вступлению Украины в НАТО в период с 2008 по 2022 год, когда РФ вторглась в Крым и на Донбасс, а потом начала полномасштабную войну против Украины.

"Но Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада. А длительная кампания когнитивной войны Кремля, ложно обвиняющая НАТО и Украину в угрозе российскому суверенитету, направлена ​​на оправдание усилий России по восстановлению контроля над бывшими советскими республиками и не отражает подлинной заботы России о своей безопасности", - отмечают в ISW.

Напомним, первый раунд переговоров в Абу-Даби завершился полным отсутствием конкретики. Однако украинская и российская делегации якобы договорились о масштабном обмене пленными. Переговоры по Украине в Абу-Даби возобновятся сегодня в 10:00 утра по Киеву.

Также издание Axios писало, что прямые переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут стать следующим шагом американских посланников после встреч в Абу-Даби.