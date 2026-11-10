В Абу-Даби обсудили большой обмен пленными: завтра будет о трехсторонней встрече лидеров, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 ноября станет главным днем переговоров с россиянами. В среду стороны в Абу-Даби сосредоточатся на деэскалационных шагах, энергетике, Черном море и потенциальной трехсторонней встрече на уровне лидеров США, Украины и России.
По словам Зеленского, на переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 ноября одним из ключевых стал вопрос о возможности нового крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Стороны, в частности, обсуждали обмен в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500", заявил президент во время вечерней пресс-конференции.
"Завтра у переговорной команды главный день. Сегодня обсудили возможность обмена, хотят сделать 1000 на 1000, может быть 1500 на 1500", — раскрыл украинский лидер.
По его словам, уже с планом нового крупного обмена американская сторона отправится в Россию.
Кроме того, на переговорах во вторник российская сторона подняла вопрос о территориях. Однако эта тема должна раскрываться на уровне лидеров, подчеркнул президент.
"Второй был вопрос о территориях, он поднимался со стороны россиян. Это вопрос уровня лидеров: такой мандат есть у наших переговорщиков", — рассказал Зеленский.
Также президент назвал важным вопрос НАТО и ЕС, который также поднимался во время переговоров.
Переговоры в Абу-Даби: о чем стороны будут говорить 11 ноября
Владимир Зеленский также раскрыл, каковы будут ключевые темы переговоров 11 ноября. Именно этот день станет ключевым во встречах сторон в ОАЭ, отметил лидер.
В среду делегации будут обсуждать важные шаги по деэскалации, вопросы энергетики, ситуацию в Черном море, обмен пленными и возможную трехстороннюю встречу на уровне лидеров. В то же время президент отметил необходимость участия Европы в переговорном процессе по урегулированию войны в Украине. Европа должна определить своих представителей на мирных переговорах уже к концу ноября.
"Мы хотим, чтобы была такая единая позиция ЕС, США и Украины. Будем над этим работать", — подчеркнул Зеленский.
Какой результат вы ожидаете от встречи в Абу-Даби?
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина предложила свои подходы к перемирию.
Также издание Axios писало, что прямые переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут стать следующим шагом американских посланников после встреч в Абу-Даби.