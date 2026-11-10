Ответ за россиянами: Украина предложила свои подходы к перемирию, — Сибига

Предложения от Украины по перемирию направили партнерам, а также ожидают ответ от россиян.

Украина предложила свои подходы к перемирию. Предложения были переданы международным партнерам, а также ожидают ответ от россиян. В частности, подходы к перемирию касаются ситуаций как в Черном море, так и в энергетике. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Андрея Сибига.

Обсуждение перемирия стало частью украинской позиции на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Сибига отметил, что месседж Украины на переговорах очень прост:

деэскалация и предложенные Украиной перемирие;

гарантии безопасности;

встреча Президента Зеленского с Путиным.

Глава министерства иностранных дел считает, что встреча Зеленского и Путина действительно может ускорить окончание войны.

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Кроме этого, Андрей Сибига отметил, что во время встречи с партнерами опроверг информацию главы Кремля Владимира Путина о том, что Украина якобы контролирует только 10% Донбасса.

"Путин пытается продвигать среди наших партнеров лживые данные о том, что под контролем Украины на Донбассе осталось всего 10%. Это неправда. Украина контролирует 20% территории", — отметил Сибига.

Напомним, ранее Фокус писал, что Путин заявил о том, что Москва не собирается обсуждать на мирных переговорах с Украиной создание так называемой "зоны безопасности" на украинской территории вблизи российской границы. Речь идет о захваченных российскими войсками районах, в частности в Сумской и Харьковской областях, которые Кремль стремится удерживать под предлогом защиты своих приграничных регионов.

В то же время на состоявшихся 10 ноября в Абу-Даби переговорах по Украине "сузили пробелы" между позицией Киева и Москвы, заявил спецпредставитель США, и несколько похвалил россиян за "стремление к миру".