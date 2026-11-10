Відповідь за росіянами: Україна запропонувала свої підходи щодо перемир'я, — Сибіга

Пропозиції від України щодо перемир'я надіслали партнерам, а також очікують відповідь від росіян.

Україна запропонувала свої підходи щодо перемир’я. Пропозиції передали міжнародним партнерам, а також очікують відповідь від росіян. Зокрема, підходи щодо перемир'я стосуються ситуацій як у Чорному морі, так і в енергетиці. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України із посиланням на очільника відомства Андрія Сибігу.

Обговорення перемир'я стало частиною української позиції на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Сибіга зазначив, що меседж України на перемовинах дуже простий:

деескалація та запропоновані Україною перемир’я;

безпекові гарантії;

зустріч Президента Зеленського з Путіним.

Очільник міністерства закордонних справ вважає, що зустріч Зеленського та Путіна справді може пришвидшити закінчення війни.

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Крім цього, Андрій Сибіга зазначив, що під час зустрічі із партнерами спростував інформацію очільника Кремля Володимира Путіна про те, що Україна нібито контролює лише 10% Донбасу.

"Путін намагається просувати серед наших партнерів брехливі дані про те, що під контролем України на Донбасі залишилося лише 10%. Це неправда. Україна контролює 20% території", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Путін заявив про те, що Москва не збирається обговорювати на мирних переговорах з Україною створення так званої "зони безпеки" на українській території поблизу російського кордону. Йдеться про захоплені російськими військами райони, зокрема в Сумській та Харківській областях, які Кремль прагне утримувати під приводом захисту своїх прикордонних регіонів.

Водночас на переговорах щодо України, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, "звузили прогалини" між позицією Києва та Москви, заявив спецпредставник США, і дещо похвалив росіян за "прагнення до миру".