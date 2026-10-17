Путін категорично відмовився повертати Україні території Сумщини та Харківщини: що заявив

Російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив, що Москва не обговорюватиме повернення захоплених прикордонних територій України на можливих мирних переговорах, плануючи зберегти їх як так звану "зону безпеки".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не збирається обговорювати на можливих мирних переговорах з Україною створення так званої "зони безпеки" на українській території поблизу російського кордону. Йдеться про захоплені російськими військами райони, зокрема в Сумській та Харківській областях, які Кремль прагне утримувати під приводом захисту своїх прикордонних регіонів. Про це Путін заявив 16 жовтня під час відвідування пункту управління російським угрупованням військ. Його слова наводять російські інформаційні агентства, зокрема "Інтерфакс".

Так, під час візиту до штабу російський диктатор заявив, що після початку операції Сил оборони України у Курській області перед військовими РФ було поставлено завдання не лише витіснити українські підрозділи з території РФ, а й створити "зону безпеки" на суміжній території України. За словами Путіна, це завдання виконується успішно і Росія не має наміру обговорювати це питання під час можливих мирних переговорів із Києвом.

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"Завдання — гарантувати абсолютну безпеку прикордонних територій Росії на майбутнє. Робити це предметом можливих мирних переговорів із Україною не планується", — заявив Володимир Путін.

Таким чином, Путін публічно підтвердив, що Москва не розглядає створення цієї зони як питання для переговорів. Фактично Росія заявляє про намір зберігати військовий контроль над захопленими українськими територіями, виправдовуючи це необхідністю захисту власного прикордоння.

Що раніше повідомляв Bloomberg

Заява Путіна від 16 жовтня повністю підтвердила публікацію міжнародного агентства Bloomberg від 22 липня, яку Кремль раніше намагався заперечувати. Тоді журналісти посилалися на трьох співрозмовників, обізнаних із позицією російської влади.

За інформацією джерел агентства, Путін вже тоді не планував повертати Україні частину захоплених територій у межах можливої мирної угоди. Натомість Москва мала намір утримувати райони Сумської та Харківської областей поблизу російського кордону як так звані буферні зони.

Крім того, за даними Bloomberg, російський диктатор продовжував наполягати на встановленні повного військового контролю над Донецькою областю.

Співрозмовники агентства пов'язували посилення позиції Кремля з погіршенням відносин із Вашингтоном. У Москві, за їхніми словами, вважали, що неформальні домовленості, яких нібито досягли під час зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, втратили актуальність.

Тоді прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув висновки публікації Bloomberg. Він назвав матеріал спекуляцією та заявив, що його не варто сприймати серйозно. Однак свіжа заява Путіна повністю спростовує слова його речника та підтверджує дані західних розслідувачів. Тепер Путін сам публічно заявив, що Росія не планує обговорювати питання повернення захоплених районів Сумщини та Харківщини з Києвом.

Що означає нова заява Кремля

Зазначимо, що заява Путіна не є формальним оголошенням про анексію цих територій. Однак вони свідчать про намір Кремля зберігати контроль над захопленими районами та не розглядати їхнє повернення Україні як предмет можливих домовленостей.

Для України створення такої зони означає продовження російської військової присутності на її суверенній території. Називання захоплених районів "зоною безпеки" не змінює їхнього міжнародно-правового статусу: території України залишаються українськими незалежно від того, як їх намагається обґрунтувати Москва.

Нагадаємо, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив 16 жовтня про початок масованих ударів по енергетичних об’єктах України, доповідаючи про це Володимиру Путіну. Російський президент публічно наказав продовжувати бойові дії, а Герасимов також заявив про ураження українських металургійних підприємств і просування окупантів на фронті.

Також Фокус писав про те, що Дональд Трамп знайшов несподіване пояснення війни в Україні. За його словами, однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали висловлювання Джо Байдена, який "насміхався з військового потенціалу Москви". Президент США вважає, що не можна так спілкуватися з країною, яка має величезний ядерний арсенал, і назвав це одним із чинників початку війни.