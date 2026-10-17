Путин категорически отказался возвращать Украине территории Сумской и Харьковской областей: что он заявил

Российский диктатор Владимир Путин официально заявил, что Москва не будет обсуждать вопрос о возвращении захваченных приграничных территорий Украины в ходе возможных мирных переговоров, намереваясь сохранить их в качестве так называемой "зоны безопасности".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не намерена обсуждать на возможных мирных переговорах с Украиной вопрос о создании так называемой "зоны безопасности" на украинской территории вблизи российской границы. Речь идет о захваченных российскими войсками районах, в частности в Сумской и Харьковской областях, которые Кремль стремится удерживать под предлогом защиты своих приграничных регионов. Об этом Путин заявил 16 октября во время посещения пункта управления российской группировкой войск. Его слова приводят российские информационные агентства, в частности"Интерфакс".

Так, во время визита в штаб российский диктатор заявил, что после начала операции Сил обороны Украины в Курской области перед военными РФ была поставлена задача не только вытеснить украинские подразделения с территории РФ, но и создать "зону безопасности" на прилегающей территории Украины. По словам Путина, эта задача выполняется успешно, и Россия не намерена обсуждать этот вопрос в ходе возможных мирных переговоров с Киевом.

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"Задача — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России в будущем. Делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной не планируется", — заявил Владимир Путин.

Таким образом, Путин публично подтвердил, что Москва не рассматривает создание этой зоны как предмет переговоров. Фактически Россия заявляет о намерении сохранить военный контроль над захваченными украинскими территориями, оправдывая это необходимостью защиты собственной границы.

Как ранее сообщал Bloomberg

Заявление Путина от 16 октября полностью подтвердило публикацию международного агентства Bloomberg от 22 июля, которую Кремль ранее пытался опровергнуть. Тогда журналисты ссылались на трех собеседников, осведомленных о позиции российских властей.

По информации источников агентства, Путин уже тогда не планировал возвращать Украине часть захваченных территорий в рамках возможного мирного соглашения. Вместо этого Москва намеревалась удерживать районы Сумской и Харьковской областей вблизи российской границы в качестве так называемых буферных зон.

Кроме того, по данным Bloomberg, российский диктатор продолжал настаивать на установлении полного военного контроля над Донецкой областью.

Собеседники агентства связывали ужесточение позиции Кремля с ухудшением отношений с Вашингтоном. В Москве, по их словам, считали, что неформальные договоренности, которых якобы удалось достичь во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, утратили актуальность.

Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг выводы публикации Bloomberg. Он назвал материал спекуляцией и заявил, что к нему не стоит относиться серьезно. Однако недавнее заявление Путина полностью опровергает слова его пресс-секретаря и подтверждает данные западных расследователей. Теперь Путин сам публично заявил, что Россия не планирует обсуждать с Киевом вопрос о возвращении захваченных районов Сумской и Харьковской областей.

Что означает новое заявление Кремля

Отметим, что заявление Путина не является формальным объявлением об аннексии этих территорий. Однако оно свидетельствует о намерении Кремля сохранить контроль над захваченными районами и не рассматривать их возвращение Украине в качестве предмета возможных договоренностей.

Для Украины создание такой зоны означает продолжение российского военного присутствия на её суверенной территории. Название захваченных районов "зоной безопасности" не меняет их международно-правового статуса: территории Украины остаются украинскими, независимо от того, как Москва пытается это обосновать.

Напомним, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 16 октября заявил о начале массированных ударов по энергетическим объектам Украины, доложив об этом Владимиру Путину. Российский президент публично приказал продолжать боевые действия, а Герасимов также заявил о нанесении ударов по украинским металлургическим предприятиям и продвижении оккупантов на фронте.

Кроме того, Фокус писал о том, что Дональд Трамп нашёл неожиданное объяснение войне в Украине. По его словам, одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стали высказывания Джо Байдена, который "высмеивал военный потенциал Москвы". Президент США считает, что нельзя так общаться со страной, обладающей огромным ядерным арсеналом, и назвал это одним из факторов начала войны.