Герасимов заявил о начале массированных ударов по энергетике Украины: Путин публично отдал приказ

Российский диктатор Владимир Путин во время доклада командования российской армии публично приказал продолжать обстреливать Украину.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада главе Кремля заявил, что ВС РФ начали массированные удары по объектам энергетики Украины, сообщает ТАСС.

Герасим об атаках РФ на Украину

По словам Герасимова, армия РФ якобы нанесла удары по девяти предприятиям украинской металлургии. Правда, он не уточнил, в какой период наносились эти удары.

Кроме того, Герасим рассказал о якобы успешном продвижении армии РФ. В частности, он заявил, что якобы оккупанты находятся "в 5 км от южных окраин Запорожья", хотя по данным DeepState расстояние от областного центра до "серой зоны" составляет более 20 км.

Расстояние от "серой зоны" до Запорожья на карте DeepState

В свою очередь, российский диктатор публично поставил задачу наносить удары по украинским городам.

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Путин приказал наносить удары по Украине

"Нанесение массированных и групповых ударов по объектам противника должно быть продолжено", — заявил Путин.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области. Понтифик призвал Путина к прекращению огня.

Кроме того, кремлевский диктатор не намерен садиться за стол переговоров о мире в Украине, пока не получит желаемого. Владимир Путин вернётся за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11 % территории Донбасса, что сможет преподнести внутри страны как победу".