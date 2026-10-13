"Осталось 11%": у Путина назвали условие для начала переговоров по миру в Украине

Кремлевский диктатор не намерен садиться за стол переговоров по миру в Украине до тех пор, пока не получит желаемое.

Владимир Путин вернется за стол переговоров лишь тогда, когда "получит оставшиеся 11% территории Донбасса, что сможет представить внутри страны как победу", заявил в беседе с Reuters источник, близкий к Кремлю.

В свою очередь Украина не намерена уступать России больше никаких территорий и неоднократно была согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта, что и могло бы лечь в основу мирного соглашения.

О том, что диктатор пока не готов договариваться, украинской стороне на переговорах в Майями также заявили специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Видео дня

Именно попыткой усадить Путина за стол переговоров и сменить его позицию на более миролюбивую, Кушнер и Уиткофф называют "дизельную сделку", о которой в конце прошлой недели объявил глава Белого дома.

Один из собеседников, знакомых с ходом встречи, отметил, что соглашение о поставках дизельного топлива — лишь часть более широкого обсуждения того, как вернуть Украину и Россию за стол переговоров и положить конец войне.

Во время беседы между двумя делегациями проговаривался вопрос гарантий безопасности для Украины, однако подробности не уточнялись.

Часть встречи в Майами, продлившейся несколько часов, была посвящена вопросам финансирования восстановления Украины и необходимости для Киева официально оформить планы по привлечению инвестиций в страну, сообщили осведомленные источники.

Украинская делегация покинула встречу, не приняв никаких официальных обязательств, однако дала понять, что готова согласиться на прекращение огня в энергетической сфере при условии, что Россия поступит так же.

Однако, как показали дальнейшие события, никакого энергетического перемирия по факту не было, потому что Россия атаковала ТЭЦ-5 в Харькове, а затем продолжила наносить массированные удары по украинской энергетике.

Несмотря на это, Трамп продолжает настаивать на готовности Путина к миру и теперь в продолжении войны обвиняет президента Украины Владимира Зеленского. Более того, он заявил, что Украине нужен новый лидер.

Напомним, в Белом доме обвинили Европу в лицемерии из-за критики дизельной сделки.

Также сообщалось, почему Уиткофф и Кушнер отложили свой визит в Москву.