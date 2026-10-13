"Залишилося 11%": у Путіна назвали умову для початку переговорів щодо миру в Україні

Кремлівський диктатор не має наміру сідати за стіл переговорів щодо миру в Україні, доки не отримає бажаного.

Володимир Путін повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли "отримає решту 11 % території Донбасу, що зможе представити всередині країни як перемогу", заявилоо у розмові з Reuters джерело, наближене до Кремля.

У свою чергу, Україна не має наміру поступатися Росії жодними територіями і неодноразово висловлювала згоду на замороження конфлікту за поточною лінією фронту, що й могло б стати основою мирної угоди.

Про те, що диктатор поки що не готовий домовлятися, українській стороні на переговорах у Маямі також заявили спеціальний представник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Саме спробу змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити його позицію на більш миролюбну Кушнер і Віткофф називають "дизельною угодою", про яку наприкінці минулого тижня оголосив глава Білого дому.

Один із співрозмовників, обізнаний із перебігом зустрічі, зазначив, що угода про постачання дизельного палива — це лише частина ширшого обговорення того, як повернути Україну та Росію за стіл переговорів і покласти край війні.

Під час бесіди між двома делегаціями порушувалося питання гарантій безпеки для України, однак подробиці не уточнювалися.

Частина зустрічі в Маямі, яка тривала кілька годин, була присвячена питанням фінансування відновлення України та необхідності для Києва офіційно оформити плани щодо залучення інвестицій у країну, повідомили обізнані джерела.

Українська делегація покинула зустріч, не взявши на себе жодних офіційних зобов’язань, однак дала зрозуміти, що готова погодитися на припинення вогню в енергетичній сфері за умови, що Росія вчинить так само.

Однак, як показали подальші події, фактично ніякого енергетичного перемир’я не було, оскільки Росія атакувала ТЕЦ-5 у Харкові, а потім продовжила наносити масовані удари по українській енергетиці.

Незважаючи на це, Трамп продовжує наполягати на готовності Путіна до миру і тепер звинувачує президента України Володимира Зеленського у продовженні війни. Ба більше, він заявив, що Україні потрібен новий лідер.

Нагадаємо, у Білому домі звинуватили Європу в лицемірстві через критику угоди щодо дизельного палива.

Також повідомлялося, чому Віткофф і Кушнер відклали свій візит до Москви.