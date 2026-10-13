Слугує сигналом: Віткофф і Кушнер виправдалися щодо дизельної угоди Трампа

Угода, яка дозволяє експорт російського дизельного палива, є частиною спроби повернути Росію за стіл переговорів після провалу попередніх зусиль щодо налагодження діалогу з метою припинення війни з Україною.

Про це на зустрічі в Маямі українським представникам заявили спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер, пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

За їхніми словами, кремлівський диктатор Володимир Путін не готовий вести переговори про припинення бойових дій, однак ця угода нібито може відновити тристоронній діалог. Таким чином США дають зрозуміти Києву, що угода "слугує сигналом про готовність Трампа до взаємодії з Росією".

Кушнер підтвердив, що Білий дім неодноразово звертався до України з проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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Трамп запевняє, що ці атаки вплинули на зростання світових цін на паливо, хоча більшість експертів називають головною причиною війну в Ірані. З цим погоджуються й американські політики, зокрема республіканці.

Один із учасників зустрічі повідомив, що угода про постачання дизельного палива — це лише частина ширшого обговорення того, як повернути Україну та Росію за стіл переговорів і покласти край війні. За словами співрозмовника, на зустрічі також порушувалося питання гарантій безпеки для України, проте подробиці не уточнювалися.

Крім того, під час зустрічі в Маямі Кушнер і Віткофф нагадали українським посадовцям про все, що США зробили для України, зокрема про надання військової допомоги та розвідувальної підтримки її збройним силам.

Двоє інсайдерів цього ресурсу, а також учасник зустрічі спростували інформацію про те, що американська сторона погрожувала припинити підтримку, якщо удари триватимуть.

Окрім американців та українців, у зустрічі взяли участь представники європейських країн, які долучилися через відеозв’язок, а також представники Світового банку.

Підсумки переговорів: відкладений візит до Москви та нові обстріли

Вчора стало відомо, що Віткофф і Кушнер відклали свій запланований візит до Москви. Він не відбудеться, принаймні, доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на "нову узгоджену пропозицію" для російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив, що між Росією та Україною розпочалося "енергетичне перемир’я".

Згодом видання Axios із посиланням на дані представника Білого дому повідомило, що угода про "енергетичне перемир’я" наразі стосується лише припинення ударів по нафтопереробних заводах.

Увечері того ж дня, тобто 11 жовтня, всупереч "енергетичному перемир’ю", РФ завдала удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Дізнавшись про це, Трамп заявив, що Путін нібито більше прагне укласти мирну угоду, ніж Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, чому "миротворець" Трамп захищає агресора та погрожує Україні.