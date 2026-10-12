Поки Дональд Трамп покладає вину за ціни на дизель на удари України, його однопартієць Майк Джонсон називає причиною заблокований Іраном Ормузький шлях.

Справжня причина подорожчання пального у США – ситуація навколо Ормузької протоки, а не удари України по російських нафтопереробних заводах. Так спікер Палати представників Майк Джонсон відповів на заяви Дональда Трампа в інтерв'ю телеканалу CBS.

За словами Джонсона, проблема з протокою досі не розв'язана, і саме вона тисне на ціни. Водночас він відкинув відповідальність республіканців за цю ситуацію. Попри те, що партія контролює обидві палати Конгресу та Білий дім, який започаткував операцію проти Ірану, після якої іранські сили заблокували протоку.

Слова спікера стали реакцією на скандальну заяву президента США. Трамп наполягав, що Україні час змінити главу держави, а до кризи призвів саме Володимир Зеленський ударами по російській нафтопереробці.

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Трамп також запевнив, що Вашингтон дозволяв Києву робити з Росією що завгодно, окрім атак на заводи, які виробляють дизель, і що Зеленський міг "розв'язати це питання багато разів". На переконання американського лідера, Росія постачає значну частину світового дизелю, тому удари по її НПЗ створюють дефіцит і проблеми для фермерів та скотарів у США.

Раніше повідомлялося, що президент США фактично розв'язав Москві руки на світовому ринку пального. За його планом Кремль має негайно відправити на експорт 300 тисяч тонн дизелю, у листопаді – ще 500 тисяч, далі мільйон, а згодом вийти на 3 мільйони тонн.

Також ішлося про те, що між Росією та Україною нібито почалося енергетичне перемир'я, про яке повідомив сам Трамп. Проте ні російська Держдума, ні українська влада про домовленість не знали, а армія РФ того ж дня вдарила по харківській ТЕЦ-5.