Між Росією та Україною розпочалося енергетичне перемирʼя, – Трамп

Між Росією та Україною нібито розпочалося енергетичне перемирʼя. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп

Президент США повідомив у соцмережі Truth Social, що між Україною та Росією з 11 жовтня стартувало припинення вогню по критичній інфрастурктурі. Зокрема мова йде по енергетичні обʼєкти.

"З цієї миті набирає чинності "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його!", – заявив Дональд Трамп.

Між Україною та Росією розпочалося енергетичне перемирʼя

На момент публікації матеріалу ні українська, ні російська сторона офіційно не підтверджувала перемирʼя. Також невідомо, на який термін була закладена умова, про які саме обʼєкти енергетичної інфраструктури йде мова та як обидві країни будуть контролювати виконання домовленостей.

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Трамп і раніше намагався домогтися енергетичного перемирʼя між Росією та Україною. Наприкінці вересня президент США наполягав українській стороні припинити удари до російським НПЗ. Вже 10 жовтня він виступив зі скандальною заявою в адресу Володимира Зеленською, мовляв, що той не прагне миру, і, попри всі шанси укласти угоду про припинення вогню та закінчення війни, відмовляється від цього. Американський лідер закликав до швидшого проведення виборів.

Варто зазначити, що внаслідок російських атак 11 жовтня у столиці було введення аварійних відключень у Оболонському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах. Також через відсутність напруги у мережі тимчасово були призупинено рух громадського транспорту.

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