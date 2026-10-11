"Україна буде готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Президент Володимир Зеленський повідомив про готовність зупинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), якщо РФ припинить обстріли енергетичної інфраструктури України.

Припинення обстрілів енергетичних об’єктів Україні можливе вже сьогодні, однак президент РФ Володимир Путін не хоче цього. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі 11 жовтня.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", — йдеться у публікації.

Президент наголосив, що лише за цей тиждень ЗС РФ випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників, в тому числі реактивних. Сьогодні завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де внаслідок російської атаки загинуло 23 людини. Вранці РФ також вдарила по п’ятиповерхівці в Слов’янську, а вчора — по медичному закладу у Харкові.

Видео дня

Важливо

Угода США та РФ щодо дизеля: чи вплинуть дії Трампа на перебіг переговорів щодо миру (опитування)

За словами Зеленського, Україна майже щодня проводить координацію з європейськими лідерами на різних рівнях. Наразі йде робота над додатковими оборонними пакетами, в першу чергу над ППО та боєприпасами для авіації.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити", — додав президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував удари України по нафтопереробних заводах РФ.

Фокус також повідомляв, що Трамп дозолив Росії постачати дизельне пальне на світовому ринку, в тому числі для США.