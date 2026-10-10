Угода США та РФ щодо дизеля: чи вплинуть дії Трампа на перебіг переговорів щодо миру (опитування)

Провал перемовин між делегаціями Києва та Вашингтона стався через неанонсовану угоду про дизель між главою США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним. ЗМІ активно висвітлюють причини та підводні камені невдалих контактів між Україною та США, що закладає новий виток конфлікту між сторонами.

Точкою відліку цієї події став від'їзд української делегації до США, яку перервала новина про угоду між Трампом і Путіним про постачання дизелю між країнами. Згодом Мінфін США оголосив, що ліцензію на постачання дизельного пального країна-агресор отримає аж до 7 квітня 2027 року.

Згодом виявилося, що саме ця заява фактично зупинила подальші перемовини між сторонами. ЗМІ пишуть, що українська делегація в США опинилася в "пастці" від дій Трампа після дій глави США, які фактично завели розмову між сторонами у глухий кут.

Українська та американська сторона взаємно висловилися щодо павзи в дипломатії та висунули власні претензії одне одному. Та сьогодні Трамп учергове сказав, що саме через Зеленського та дії України сталася криза з пальним і хоче зміни глави української держави. Хоча джерела говорять, що так Трамп намагається просто перекласти відповідальність за провал усередині США та з Іраном на Україну, а під час розмови делегацій американська сторона хотіла в якості пропозицій частково зняти санкції з РФ для початку переговорів з Кремлем про обмежене перемир'я.

Як Ви гадаєте, які мотиви Трампа спонукали укласти угоду з РФ щодо дизелю і перервати перемовини з Україною?