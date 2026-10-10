"Сиділи як дурні": українська делегація в США опинилася в "пастці" від дій Трампа — ЗМІ

Українська делегація, яка приїхала в США на переговори, опинилася в неочікуваному становищі після оголошення президентом Дональдом Трампом результатів перемовин із очільником РФ Володимиром Путіним. Окрім делегації від України, також були присутні представники європейських країн.

Переговорники від України були ошелешені зненацьким рішенням Трампа, яке дасть Москві нові доходи для фінансування війни. Про це йдеться в матеріалі видання Kyiv Independent.

"Там була не лише наша делегація, а й європейська. Всі просто сиділи там, мов дурні", — сказав один із високопоставлених українських чиновників.

Далі Вашингтон, за словами учасників перемовин, просив Україну "стримати атаки на російську енергетику". На думку присутніх, це дасть Москві перевести подих на тлі невдалої війни США з Іраном.

Трамп вимагає від Зеленського припинити атаки на російські НПЗ Фото: president.gov.ua

"І все ж саме він втягнув усіх у війну в Ірані — війну без виходу — і зраджує нас… Просто щоб отримати тимчасове, оманливе полегшення за кілька тижнів до виборів", — сказав чиновник.

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ЗМІ вказує, що Києву було відомо про плани перемовин РФ та США, але до вчорашнього дня ніхто не знав деталей. Українська делегація усвідомила, що такі дії глави США фактично "відкрили питання про те, чи вже Вашингтон домовився про умови з Москвою".

"Це було схоже на пастку", — сказав високопоставлений український чиновник.

Перекладання провини: чим демарш США загрожує Києву

Українські чиновники повідомили виданню, що американські переговорники під час переговорів по-іншому висвітлювали це питання. У Вашингтоні звинувачували Зеленського у глухому куті, оскільки він "відмовився припинити атаки на російські НПЗ".

Також один з присутніх українських представників на перемовинах з українського боку додав, що Вашингтон припинить обмін розвідданими, які допомогли Києву ідентифікувати та атакувати цілі всередині Росії. Другий неназваний представник делегації відповів "з гірким гумором" на заяви та тиск з боку США, що "сподівається, що американці не дадуть їм (росіянам — ред.) "Петріоти" для захисту власних нафтових заводів".

ЗМІ додає, що для одного високопоставленого українського чиновника пояснення дій Вашингтона було простим. Він переконаний, що так Трамп намагався "перекласти провину за наслідки власної зовнішньої політики".

"Очевидно, Трамп не хоче визнавати, що саме його війна проти Ірану спричинила стільки проблем для американців", — підсумував чиновник.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін не запропонував США жодних поступок в обмін на угоду про дизель. Аналітики переконані, що в Кремлі продовжать війну в Україні, оскільки не бачать причин для її зупинки.

Згодом стало відомо, що Трамп пригрозив Україні відключити розвіддані через удари по російських НПЗ. Під час переговорів Зеленський не відкидав ідею зупинки атак, але Україна погодилася б на цей крок лише у випадку, якщо РФ пішла на енергетичне перемир'я.