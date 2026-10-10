"Сидели как дураки": украинская делегация в США оказалась в "ловушке" из-за действий Трампа — СМИ

Украинская делегация, прибывшая в США на переговоры, оказалась в неожиданной ситуации после того, как президент Дональд Трамп объявил о результатах переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Помимо делегации из Украины, на встрече также присутствовали представители европейских стран.

Украинские переговорщики были ошеломлены неожиданным решением Трампа, которое обеспечит Москве новые доходы для финансирования войны. Об этом говорится в материале издания Kyiv Independent.

"Там была не только наша делегация, но и европейская. Все просто сидели там, как дураки", — сказал один из высокопоставленных украинских чиновников.

Далее Вашингтон, по словам участников переговоров, просил Украину "сдержать атаки на российскую энергетику". По мнению присутствующих, это даст Москве возможность передохнуть на фоне неудачной войны США с Ираном.

Трамп требует от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ Фото: president.gov.ua

"И всё же, именно он втянул всех в войну в Иране — войну без выхода — и предаёт нас… Просто чтобы получить временное, обманчивое облегчение за несколько недель до выборов", — сказал чиновник.

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СМИ отмечает, что Киеву было известно о планах переговоров между РФ и США, но до вчерашнего дня никто не знал подробностей. Украинская делегация осознала, что такие действия главы США фактически "поставили вопрос о том, договорился ли уже Вашингтон об условиях с Москвой".

"Это было похоже на ловушку", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Перекладывание вины: чем демарш США грозит Киеву

Украинские чиновники сообщили изданию, что американские переговорщики в ходе переговоров по-другому освещали этот вопрос. В Вашингтоне обвиняли Зеленского в том, что он завел переговоры в тупик, поскольку "отказался прекратить атаки на российские НПЗ".

Кроме того, один из присутствовавших на переговорах украинских представителей с украинской стороны добавил, что Вашингтон прекратит обмен разведданными, которые помогли Киеву идентифицировать и атаковать цели на территории России. Второй неназванный представитель делегации ответил "с горьким юмором" на заявления и давление со стороны США, что "надеется, что американцы не дадут им (россиянам — ред.) "Патриоты" для защиты собственных нефтеперерабатывающих заводов".

СМИ добавляет, что для одного высокопоставленного украинского чиновника объяснение действий Вашингтона было простым. Он убежден, что таким образом Трамп пытался "свалить вину за последствия собственной внешней политики".

"Очевидно, Трамп не хочет признавать, что именно его война против Ирана стала причиной стольких проблем для американцев", — подытожил чиновник.

Ранее Фокус сообщал о том, что Путин не предложил США никаких уступок в обмен на соглашение о дизельном топливе. Аналитики убеждены, что в Кремле продолжат войну в Украине, поскольку не видят причин для её прекращения.

Впоследствии стало известно, что Трамп пригрозил Украине отключить разведданные из-за ударов по российским НПЗ. В ходе переговоров Зеленский не отвергал идею прекращения атак, но Украина согласилась бы на этот шаг только в том случае, если бы РФ пошла на энергетическое перемирие.