Під час перемовин між Україною та США американська сторона пропонувала три стимули для РФ, аби спонукати Кремль до обмеженого припинення вогню. Однак телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна з подальшою угодою на дизель завели перемовини в "глухий кут".

Американська сторона пропонувала зняти санкції з російських активів, перегляду умови щодо російського монополіста "Лукойл" та експорт калію з Білорусі. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, ознайомлені з ходом перемовин.

Інсайдери свідчать, що Вашингтон пропонував звільнити з-під обмежень мільярди російських суверенних активів, які були заблоковані в західних країнах. За словами чиновників, ці гроші розглядалися як "початковий стимул для часткового перемир'я, а не як нагорода за їх укладення".

Також американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб спонукати Москву до обмеженого припинення вогню. Мова йшла щодо обмежень ударів по енергетичній та морській інфраструктурі.

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"Американці також переглянули план продажу частин російського нафтового гіганта "Лукойл" у багатомільярдній угоді, яка дісталася б групі інвесторів з Близького Сходу, включно з тими, хто має бізнес-зв'язки з американськими переговорниками. А пан Віткофф і пан Кушнер відновили американську пропозицію, яка дозволить Білорусі, союзнику та сусіду Кремля, експортувати калій, за словами офіційних осіб, знайомих із переговорами", — пише видання.

Відповідь Києва на задум США: що Вашингтон не врахував

Тим часом представники України "обережно не відхиляють жодну пропозицію одразу, але вимагають обмежень". Наприклад, Київ пропонував дзеркальні виплати заморожених активів Україні або гарантії додаткової військової допомоги у разі будь-якого порушення перемир'я.

ЗМІ пише, що після дзвінка Трампа до Путіна подальші перемовини фактично перервалися. Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори "виявилися невдалими", адже війна РФ проти України "зайшла у стратегічний глухий кут".

"Для Києва та його європейських союзників короткочасні переговори в Маямі показали, як американська дипломатія перейшла від прагнення до тривалого мирного врегулювання до пошуку бізнес-угод з Росією. Адміністрація Трампа майже повністю поклала тягар компромісу на Україну і майже не тиснула на Москву, щоб зупинити кампанію з знищення української держави", — йдеться в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп звинуватив Зеленського в атаках на російські НПЗ і хоче зміни глави держави. Він переконаний, що причина полягає в тому, що саме український президент Володимир Зеленський своїми діями призвів до кризи через удари по російських НПЗ.

Згодом стало відомо, що українська делегація в США опинилася в "пастці" від дій Трампа. Переговорники від України були ошелешені зненацьким рішенням про угоду між Вашингтоном і РФ про постачання дизеля, яке дасть Москві нові доходи для фінансування війни.