В ходе переговоров между Украиной и США американская сторона предлагала три стимула для РФ, чтобы побудить Кремль к ограниченному прекращению огня. Однако телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с последующим соглашением о поставках дизельного топлива завел переговоры в "тупик".

Американская сторона предлагала снять санкции с российских активов, пересмотреть условия в отношении российского монополиста "Лукойл" и экспорт калия из Беларуси. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Инсайдеры утверждают, что Вашингтон предлагал освободить от ограничений миллиарды российских суверенных активов, которые были заблокированы в западных странах. По словам чиновников, эти деньги рассматривались как "начальный стимул для частичного перемирия, а не как награда за его заключение".

Кроме того, американцы предложили три выгодных экономических стимула, чтобы побудить Москву к ограниченному прекращению огня. Речь шла об ограничениях на нанесение ударов по энергетической и морской инфраструктуре.

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"Американцы также пересмотрели план продажи долей российского нефтяного гиганта "Лукойл" в рамках многомиллиардной сделки, которая должна была достаться группе инвесторов с Ближнего Востока, включая тех, кто имеет деловые связис американскими переговорщиками. А г-н Виткофф и г-н Кушнер возобновили американское предложение, которое позволит Беларуси, союзнику и соседу Кремля, экспортировать калий, по словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров", — пишет издание.

Ответ Киева на замысел США: чего не учел Вашингтон

Между тем представители Украины "осторожно не отвергают ни одно предложение сразу, но требуют ограничений". Например, Киев предлагал зеркальные выплаты замороженных активов Украине или гарантии дополнительной военной помощи в случае любого нарушения перемирия.

СМИ пишут, что после звонка Трампа Путину дальнейшие переговоры фактически прервались. Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры "оказались неудачными", поскольку война РФ против Украины "зашла в стратегический тупик".

"Для Киева и его европейских союзников краткосрочные переговоры в Майами показали, как американская дипломатия перешла от стремления к долгосрочному мирному урегулированию к поиску деловых соглашений с Россией. Администрация Трампа почти полностью возложила бремя компромисса на Украину и практически не оказывала давления на Москву, чтобы остановить кампанию по уничтожению украинского государства", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп обвинил Зеленского в атаках на российские НПЗ и высказался за смену главы государства. Он убежден, что причина заключается в том, что именно украинский президент Владимир Зеленский своими действиями привел к кризису из-за ударов по российским НПЗ.

Впоследствии стало известно, что украинская делегация в США оказалась в "ловушке" из-за действий Трампа. Переговорщики от Украины были ошеломлены неожиданным решением о заключении соглашения между Вашингтоном и РФ о поставках дизельного топлива, которое даст Москве новые доходы для финансирования войны.