Провал переговоров между делегациями Киева и Вашингтона произошел из-за неанонсированного соглашения о дизельном топливе между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным. СМИ активно освещают причины и подводные камни неудачных контактов между Украиной и США, что закладывает новый виток конфликта между сторонами.

Отправной точкой этого события стал отъезд украинской делегации в США, который был прерван новостью о соглашении между Трампом и Путиным о поставках дизельного топлива между странами. Впоследствии Минфин США объявил, что лицензию на поставку дизельного топлива страна-агрессор получит вплоть до 7 апреля 2027 года.

Впоследствии выяснилось, что именно это заявление фактически остановило дальнейшие переговоры между сторонами. СМИ пишут, что украинская делегация в США оказалась в "ловушке" из-за действий Трампа, которые фактически завели переговоры между сторонами в тупик.

Украинская и американская стороны высказали друг другу свои мнения о перерыве в дипломатических отношениях и выдвинули друг другу претензии. Но сегодня Трамп в очередной раз заявил, что именно из-за Зеленского и действий Украины возник кризис с топливом, и выразил желание сменить главу украинского государства. Хотя источники утверждают, что таким образом Трамп просто пытается переложить ответственность за провал внутри США и в отношениях с Ираном на Украину, а во время переговоров делегаций американская сторона предложила частично снять санкции с РФ для начала переговоров с Кремлем об ограниченном перемирии.

Как Вы думаете, какие мотивы побудили Трампа заключить соглашение с РФ по дизельному топливу и прервать переговоры с Украиной?