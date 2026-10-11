"Украина будет готова": Зеленский назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), если РФ прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Прекращение обстрелов энергетических объектов Украины возможно уже сегодня, однако президент РФ Владимир Путин не хочет этого. Об этом Владимир Зеленский заявил в своём Telegram-канале 11 октября.

"Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", — говорится в публикации.

Президент подчеркнул, что только за эту неделю ВС РФ сбросили около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников, в том числе реактивных. Сегодня завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где в результате российской атаки погибли 23 человека. Утром РФ также нанесла удар по пятиэтажному дому в Славянске, а вчера — по медицинскому учреждению в Харькове.

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По словам Зеленского, Украина почти ежедневно координирует свои действия с европейскими лидерами на различных уровнях. В настоящее время ведется работа над дополнительными оборонными пакетами, в первую очередь над средствами ПВО и боеприпасами для авиации.

"Настоящая причина войны в Европе — Россия, и только она. Уже сегодня можно реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать", — добавил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Фокус также сообщал, что Трамп разрешил России поставлять дизельное топливо на мировой рынок, в том числе для США.