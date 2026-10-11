Между Россией и Украиной началось энергетическое перемирие, — Трамп

Между Россией и Украиной якобы началось энергетическое перемирие. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп

Президент США сообщил в социальной сети Truth Social, что с 11 октября между Украиной и Россией вступило в силу прекращение огня в отношении критически важной инфраструктуры. В частности, речь идет об энергетических объектах.

"С этого момента вступает в силу "энергетическое перемирие" в войне между Россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!", — заявил Дональд Трамп.

Между Украиной и Россией началось энергетическое перемирие

На момент публикации материала ни украинская, ни российская сторона официально не подтверждали перемирие. Также неизвестно, на какой срок было заключено соглашение, о каких именно объектах энергетической инфраструктуры идет речь и как обе страны будут контролировать выполнение договоренностей.

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Трамп и ранее пытался добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной. В конце сентября президент США настаивал на том, чтобы украинская сторона прекратила удары по российским НПЗ. Уже 10 октября он выступил со скандальным заявлением в адрес Владимира Зеленского, заявив, что тот не стремится к миру и, несмотря на все шансы заключить соглашение о прекращении огня и окончании войны, отказывается от этого. Американский лидер призвал к скорейшему проведению выборов.

Стоит отметить, что в результате российских атак 11 октября в столице были введены аварийные отключения в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах. Кроме того, из-за отсутствия напряжения в сети временно было приостановлено движение общественного транспорта.

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