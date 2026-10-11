"Словесные инвестиции": в Госдуме РФ отреагировали на заявление Трампа об энергетическом перемирии

О перемирии, объявленном Белым домом, не знают ни в российском парламенте, ни в Киеве: обе стороны ждут разъяснений от Вашингтона.

В российском парламенте заявили, что не располагают информацией об энергетическом перемирии с Украиной, о котором объявил Дональд Трамп. Соответствующие комментарии депутаты дали изданию "Осторожно, новости".

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских признал, что пока сложно комментировать заявленные договоренности, и фактически поставил слова американского президента под сомнение.

"Мы все знаем, что Трамп нередко говорит что-нибудь, чтобы цены на нефть не росли. Так называемые "словесные инвестиции". Насколько это соответствует действительности, не знаю", — сказал депутат.

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Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков ограничился тем, что не присутствовал на переговорах, и посоветовал обращаться в пресс-службу президента США.

Энергетическое перемирие: что известно

Стоит отметить, что Трамп написал в Truth Social, что с 11 октября Украина и Россия прекратили удары по критически важной, в частности энергетической, инфраструктуре.

Для Владимира Зеленского заявление Трампа также стало неожиданностью. "Это заявление стало для меня новостью", — сказал он агентству Axios.

Впоследствии президент сообщил, что обсудил вопрос об энергетическом перемирии с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы Россия поддержала это. Ожидаем подробностей от американской стороны", — подчеркнул Зеленский.

Еще 11 октября в своем Telegram-канале президент объяснил, при каком условии Украина откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и добавил, что прекратить обстрелы объектов энергетики можно было бы уже сегодня, но этого не хочет Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп призвал Украину "сменить лидера", возложив на Зеленского ответственность за кризис, вызванный ударами по российским НПЗ. По словам главы Белого дома, Вашингтон разрешал Киеву "делать всё, что угодно", кроме ударов по заводам, производящим дизельное топливо.

Также сообщалось, что делегация из Украины, прибывшая на переговоры в Соединенные Штаты, столкнулась с неожиданным поворотом событий: Дональд Трамп обнародовал итоги своего разговора с Владимиром Путиным. На встрече, помимо украинских представителей, присутствовали также официальные лица из европейских стран.