"Словесні інвестиції": у Держдумі РФ відреагували на заяву Трампа про енергетичне перемир'я

Про перемир'я, яке оголосив Білий дім, не знають ні в російському парламенті, ні в Києві: обидві сторони чекають пояснень від Вашингтона.

У російському парламенті заявили, що не володіють інформацією про енергетичне перемир'я з Україною, про яке оголосив Дональд Трамп. Відповідні коментарі депутати дали виданню "Осторожно, новости".

Перший заступник голови комітету з енергетики Ігор Ананських визнав, що коментувати заявлені домовленості поки складно, і фактично поставив слова американського президента під сумнів.

"Ми всі знаємо, що Трамп частенько говорить щось, аби не зростали ціни на нафту. Так звані словесні інвестиції. Наскільки це відповідає дійсності, не знаю", – сказав депутат.

Перший заступник голови комітету у міжнародних справах Дмитро Новиков обмежився тим, що на переговорах не був, і порадив звертатися до пресслужби президента США.

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Енергетичне перемирʼя: що відомо

Варто зазначити, що Трамп написав у Truth Social, що з 11 жовтня Україна та Росія припинили удари по критичній, зокрема енергетичній, інфраструктурі.

Для Володимира Зеленського оголошення Трампа теж виявилося несподіванкою. "Ця заява стала для мене новиною", – сказав він агентству Axios.

Згодом президент повідомив, що обговорив тему енергетичного перемир'я з премʼєр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб Росія підтримала це. Очікуємо подробиць від американської сторони", – наголосив Зеленський.

Ще 11 жовтня у своєму Telegram-каналі президент пояснив, за якої умови Україна відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах, і додав, що зупинити обстріли енергетики можна було б уже сьогодні, але цього не хоче Володимир Путін.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп закликав Україну "змінити лідера", поклавши на Зеленського відповідальність за кризу через удари по російських НПЗ. За словами очільника Білого дому, Вашингтон дозволяв Києву "робити все, що завгодно", окрім ударів по заводах, які виробляють дизель.

Також повідомлялося, що делегація з України, яка прибула на переговори до Сполучених Штатів, зіткнулася з несподіваним поворотом: Дональд Трамп оприлюднив підсумки своєї розмови з Володимиром Путіним. На зустрічі, окрім українських представників, були й посадовці з європейських країн.