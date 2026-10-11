"Украина проведет выборы": Зеленский выдвинул обязательное условие

Украина может провести президентские выборы. Но Россия должна прекратить боевые действия.

Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы. Об этом, как сообщает телеканал ABC, заявил Владимир Зеленский.

Во время включения в прямой эфир телеканала президент Украины рассказал американским зрителям о возросшем количестве российских атак на гражданскую инфраструктуру и жертвах агрессии. Зеленский отметил, что РФ на самом деле не чувствует реального давления и хочет продолжения войны.

"Мы хотим мира. Мы готовы к прекращению огня. Мы готовы начать с любых шагов по деэскалации. Мы готовы к энергетическому прекращению огня, чтобы не атаковать энергетику обеих сторон. И если русские хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и т.д., мы просим президента Трампа подать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины", — заявил Зеленский.

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При этом Зеленский, комментируя слова Трампа о том, что "Украине нужен новый президент", согласен провести выборы, однако подчеркнул, что в данный момент в стране нет возможности безопасно отдать свой голос.

"Поэтому, пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней передышки. Полное прекращение огня — 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа — именно украинского народа", — заявил Зеленский.

Также Зеленский считает, что Трамп и Илон Маск, обвиняющие его в продолжении войны, не могут найти ключ, как остановить Путина.

"Потому что остановить Путина сложнее, чем оказать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать их с Украиной", — подчеркнул глава государства.

В то же время Украина продолжает рассчитывать, что Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами все-таки помогут остановить главу Кремля.

"В любом случае мы будем защищаться, потому что в противном случае мы потеряем свою жизнь и дома, свою свободу, независимость, Украину. Да, мы не можем это потерять. И правда на нашей стороне", — резюмировал Зеленский.

Напомним, Фокус писал, что Трамп считает, что Украине следует "сменить лидера" страны. Он уверен, что именно действия Владимира Зеленского привели к мировому топливному кризису.

Трампа поддержал предприниматель-миллиардер Илон Маск, который также считает, что Зеленский якобы "зашел слишком далеко" в войне против России.