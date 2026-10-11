"Зеленский зашел слишком далеко": Маск поддержал призыв Трампа по поводу выборов в Украине

Бывший старший советник президента США, предприниматель-миллиардер Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа, который заявил, что Украине якобы нужен новый лидер. Он считает, что Зеленский якобы "зашёл слишком далеко" в войне против России.

Основатель компаний SpaceX, Tesla Motors, OpenAI и многих других, бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск встал на сторону своего бывшего босса, американского президента Дональда Трампа. Маск прокомментировал слова главы Белого дома о том, что украинские атаки на НПЗ в России якобы привели к дефициту дизельного топлива во всём мире.

Выступление Дональда Трампа Фото: скриншот

Во время беседы с прессой Дональд Трамп, по его словам, отметил, что якобы "разрешил" украинскому президенту поступать с Россией "как угодно", но при одном условии — забыть о НПЗ, поскольку они якобы помогают решать мировую проблему нехватки дизельного топлива. Но Украина, как отметил Трамп, не прислушалась к его просьбам.

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Это заявление поддержал Илон Маск, считая, что Владимир Зеленский пересек "красные линии".

Комментарий Илона Маска

"Зеленский зашел слишком далеко", — написал Маск в социальной сети Х.

Кроме того, Илон Маск прокомментировал пост пользователя социальной сети, который процитировал Трампа, считающего, что Украина должна получить нового главу за игнорирование просьб прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Комментарий Илона Маска

"Я согласен, пришло время Украине обрести нового лидера", — заявил Маск.

Напомним, что Фокус писал, что Трамп считает, что Украине следует "сменить лидера" страны. Он убежден, что именно действия Владимира Зеленского привели к мировому топливному кризису.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если РФ прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.