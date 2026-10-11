"Зеленський зайшов надто далеко": Маск підтримав заклик Трампа щодо виборів в Україні

Колишній старший радник президента США, підприємець-мільярдер Ілон Маск публічно підтримав Дональда Трампа, який заявив, що Україні нібито потрібен новий лідер. Він вважає, що Зеленський начебто "зайшов надто далеко" у війні проти Росії.

Засновник компаній SpaceX, Tesla Motors, OpenAI та багатьох інших, колишній очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск став на бік свого колишнього боса, американського президента Дональда Трампа. Маск прокоментував слова глави Білого дому про те, що українські атаки по НПЗ в Росії нібито створили дефіцит з дизельним пальним у всьому світі.

Виступ Дональда Трампа Фото: скріншот

Під час розмови з пресою Дональд Трамп, за його словами, зауважив, що нібито "дозволив" українському президенту робити з Росією "що завгодно", але з умовою — забути про НПЗ, оскільки вони нібито допомагають вирішувати світову проблему з нестачею дизеля. Але Україна, зауважив Трамп, не дослухалася до його прохань.

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Цю заяву й підтримав Ілон Маск, вважаючи, що Володимир Зеленський перетнув "червоні лінії".

Коментар Ілона Маска

"Зеленський зайшов надто далеко", – написав Маск у соцмережі Х.

Також Ілон Маск прокоментував допис користувача соцмережі, який процитував Трампа, вважаючого, що Україна має отримати нового главу за ігнорування прохань припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Коментар Ілона Маска

"Я згоден, настав час Україні отримати нового лідера", — висловився Маск.

Нагадаємо, Фокус писав, що Трамп вважає, що Україні слід "змінити лідера" країни. Він переконаний, що саме дії Володимира Зеленського призвели до світової паливної кризи.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив про готовність зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо РФ припинить обстріли енергетичної інфраструктури України.