"Україна проведе вибори": Зеленський висунув обов'язкову умову

Україна може провести президентські вибори. Але Росія має припинити бойові дії.

Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир’я, Україна проведе вибори. Про це, як повідомляє телеканал ABC, заявив Володимир Зеленський.

Під час виступу в прямому ефірі телеканалу президент України розповів американським глядачам про зростання кількості російських атак на цивільну інфраструктуру та про жертв агресії. Зеленський зазначив, що РФ насправді не відчуває реального тиску і прагне продовження війни.

"Ми прагнемо миру. Ми готові до припинення вогню. Ми готові розпочати з будь-яких кроків щодо деескалації. Ми готові до енергетичного припинення вогню, щоб не атакувати енергетичні об’єкти обох сторін. І якщо росіяни хочуть, щоб ми не атакували їхнє дизельне паливо, їхні нафтопереробні заводи тощо, ми просимо президента Трампа подати їм сигнал не атакувати енергетичну інфраструктуру України", — заявив Зеленський.

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При цьому Зеленський, коментуючи слова Трампа про те, що "Україні потрібен новий президент", погодився провести вибори, однак наголосив, що наразі в країні немає можливості безпечно проголосувати.

"Тому, будь ласка, передайте Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів перепочинку. Повне припинення вогню — 60 днів, і ми організуємо вибори. Звичайно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу — саме українського народу", — заявив Зеленський.

Також Зеленський вважає, що Трамп та Ілон Маск, які звинувачують його у продовженні війни, не можуть знайти спосіб зупинити Путіна.

"Тому що зупинити Путіна складніше, ніж чинити тиск на інших. Тому що простіше говорити про ціни та пов’язувати їх з Україною", — наголосив глава держави.

Водночас Україна й надалі сподівається, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами все-таки допоможуть зупинити главу Кремля.

"У будь-якому разі ми будемо захищатися, бо інакше ми втратимо свої життя й домівки, свою свободу, незалежність, Україну. Так, ми не можемо цього втратити. І правда на нашому боці", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Трамп вважає, що Україні слід "змінити лідера" країни. Він переконаний, що саме дії Володимира Зеленського призвели до світової паливної кризи.

Трампа підтримав підприємець-мільярдер Ілон Маск, який також вважає, що Зеленський нібито "зайшов занадто далеко" у війні проти Росії.