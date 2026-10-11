Несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, россияне нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове

Российская армия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Это стало подтверждением того, что официально две страны не заключали энергетическое перемирие, как об этом заявлял президент США Дональд Трамп. Об ударе по критически важной инфраструктуре сообщил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что это происходит на фоне так называемого энергетического перемирия, о котором заявил Дональд Трамп.

Для украинского лидера это стало неожиданностью. Также Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам: Москва должна прекратить обстрелы украинской энергетики. По словам президента, прекратить удары по энергообъектам можно было бы уже сейчас, но этого не хочет Владимир Путин, а любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

Видео дня

Для российской стороны это также стало неожиданностью, при этом отмечается, что он часто использует "словесные инфестиции". Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков ограничился тем, что на переговорах не присутствовал, и посоветовал обращаться в пресс-службу президента США.

Новость дополняется…