Всупереч "енергетичному перемир'ю": росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові

Попри оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я росіяни завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові

Російська армія вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові. Це стало підтвердженням того, що офіційно дві країни не заключали енергетичного перемирʼя, як це зазначав президент США Дональд Трамп. Про удар по критичній інфраструктурі повідомив Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що це відбувається на фоні так названого енергетичного перемирʼя, про яке заявив Дональд Трамп.

Для українського лідера це стало здивуванням. Також Володимир Зеленський назвав умову, за якої Україна відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах: Москва має припинити обстріли української енергетики. За словами президента, зупинити удари по енергооб'єктах можна було б уже зараз, але цього не хоче Володимир Путін, а будь-які кроки з деескалації мають бути взаємними та з реальними гарантіями.

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Для російської сторони це також стало несподіванкою, зазначаючи, що часто говорить "словесні інфестиціЇ". Перший заступник голови комітету у міжнародних справах Дмитро Новиков обмежився тим, що на переговорах не був, і порадив звертатися до пресслужби президента США.

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