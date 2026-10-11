Российская атака оставила часть Киева без света: какие районы пострадали от отключений, детали

Из-за российской атаки в некоторых районах столицы зафиксированы аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением.

В некоторых частях Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева в связи с атакой врага зафиксированы аварийные отключения. Об этом сообщает компания ДТЭК.

Как отмечается, энергетики уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

В свою очередь, в КГГА сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в части Деснянского, Оболонского, Подольского и Шевченковского районов Киева.

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта обещают сообщить дополнительно.

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Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что на левом берегу после взрыва в некоторых местах пропали свет и вода. Аналогичные проблемы возникли также в жилых районах на правом берегу реки Днепр в Киеве.

Стоит отметить, что в воскресенье утром, 11 октября, в некоторых городах Украины, в частности в Киеве, были введены экстренные отключения электроэнергии, но уже менее чем через час в столице снова восстановили графики.

Напомним, что в связи с энергетической ситуацией в столице и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.

Также Фокус писал, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, какой, по его мнению, район Киева будет наиболее уязвим зимой.