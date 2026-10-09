"Ситуация не улучшится": эксперт призывает ввести чрезвычайное положение в Киеве и области

В связи с энергетической ситуацией в столице и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение. Это позволило бы более эффективно задействовать резервные средства, оборудование и человеческие ресурсы.

Правительство должно ввести чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области — такую позицию озвучил эксперт по энергетике Юрий Корольчук. По его оценке, столичная энергосистема серьезно разрушена, а отремонтировать ее в оперативном режиме в течение весны-осени 2026 года было нереальной задачей.

"Это даст возможность как киевским властям, так и центральным властям, правительству организовать процесс выделения резервных средств (остатков), резервного оборудования и резервных людских ресурсов", — пояснил Корольчук.

Самым слабым звеном, по мнению эксперта, оказались подстанции "Укрэнерго". Их не отремонтировали должным образом и не защитили, а предупреждения о появлении реактивных дронов остались без внимания. К этому добавились и другие факторы — недостаток финансирования, дефицит средств и отсутствие запасов оборудования, которое к тому же не полностью соответствует техническим требованиям. В таких условиях подготовить существенно разрушенные подстанции было, по его мнению, невозможно.

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"Не скажу, что киевлянам повезет и всё будет хорошо. Даже при тёплой зиме ситуация не улучшится. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день необходимо найти технический военный ответ Украины на технические военные характеристики реактивных дронов России. Или снова ждать неожиданного мира и, по крайней мере, того, что зима пройдет без обстрелов", – отметил эксперт.

Энергетическая ситуация в Украине и столице

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала "Суперпозиция" заявил, что зима 2026–2027 годов может стать для Украины если не последней, то такой, которая запустит необратимые процессы. Он сомневается, что разрушенные российской армией энергообъекты удастся восстановить.

В свою очередь, руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко рассчитывает, что в ближайшее время специалисты смогут стабилизировать поставки электроэнергии в столице при одном условии — если не будет новых массированных ударов.

Проблемы с энергоснабжением в столице продолжаются уже не первый день. В течение двух дней из-за низкого напряжения в сети останавливались метро и эскалаторы, а вместе с ними — наземный транспорт. После ударов значительно упало давление в водопроводной сети ряда районов, а канализация Борщаговской общины перестала принимать сточные воды. Экстренные и плановые графики отключения света в Киеве вводятся ежедневно.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской электроэнергии продолжается даже тогда, когда целые города остаются без света. Эксперты утверждают, что в этом нет никакого противоречия.

Кроме того, мы писали, что в связи с длительными отключениями в нескольких районах столицы разворачиваются "Пункты непоколебимости".