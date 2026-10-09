Отключения после атак РФ: в каких районах столицы разворачивают "Пункты несокрушимости"

В результате российских обстрелов был введен график отключения электроэнергии. КГГА сообщила о развертывании "Пункт несокрушимости" в трех районах столицы.

Из-за отключений электроэнергии, вызванных российскими атаками, столичные власти развертывают "Пункты несокрушимости" в трех районах Киева. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Поручение развернуть пункты получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов. Именно там ситуация с энергоснабжением наиболее тяжелая.

В городской администрации подчеркнули, что в помещениях должно быть все необходимое, чтобы посетители могли заряжать телефоны, портативные зарядные устройства и другие нужные гаджеты.

Энергетическая ситуация в Киеве

Стоит отметить, что в настоящее время в столице наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением. В течение двух дней останавливался метрополитен и эскалаторы из-за низкого напряжения в сети. В результате этого, в частности, останавливался и наземный транспорт. Кроме того, в результате ударов значительно упало давление подачи технической воды в ряде районов, а канализация Борщаговской общины перестала принимать сточные воды. В Киеве ежедневно вводятся экстренные и обычные графики отключения света.

Видео дня

Как отмечает руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко, рассчитывает, что в ближайшее время специалистам удастся стабилизировать поставки электроэнергии в столице. Воплотить это удастся при одном условии – если российские оккупанты не нанесут очередных массированных ударов.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской электроэнергии продолжается даже тогда, когда целые города остаются без света. Эксперты утверждают, что в этом нет никакого противоречия.

Кроме того, в столице полностью остановились метро и эскалаторы, а в качестве предварительной причины назвали снижение напряжения от внешних источников питания. В частности, был остановлен и наземный транспорт, который нуждается в электроэнергии.