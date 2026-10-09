Ситуацію з електропостачанням Києва можуть стабілізувати швидко, але є умова, — ЦДЕ

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сподівається, що вже незабаром енергетики зможуть покращити ситуацію з електрикою у Києві. Проте це станеться, якщо окупанти РФ не завдадуть потужних ударів.

За повідомленням Інтерфакс-Україна, Харченко не відкидає покращення з енергозабезпеченням столиці протягом найближчих доби-півтори, а стабілізувати систему можуть приблизно за тиждень. Такий прогноз справдиться, якщо Росія не повторить надзвичайно точних ударів по енергетичних об’єктах.

За словами експерта, останні аварійні відключення електроенергії в столиці та кількох інших регіонах пов’язані з пошкодженням важливих елементів енергетичної мережі внаслідок російських атак.

"Якщо прибрати атаки з розгляду, то десь за добу-півтори настане полегшення, а десь за тиждень — і зовсім полегшення", — зазначив Харченко.

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Водночас він наголосив, що прогноз залежить від подальшого розвитку ситуації та можливих нових обстрілів.

Росія намагається ізолювати Київ від енергосистеми

За оцінкою Харченка, протягом останніх трьох тижнів російські війська завдають прицільних ударів, спрямованих на те, щоб відокремити Київ від загальнонаціональної енергосистеми.

Унаслідок атак було пошкоджено кілька важливих підстанцій, які забезпечують передавання електроенергії. Навіть на об’єктах, де захист допоміг зберегти найцінніше обладнання, залишилися пошкодження, що потребують ремонту.

"На жаль, було уражено кілька дуже важливих для передачі електроенергії підстанцій. Навіть там, де завдяки захисту вдалося зберегти найбільш цінне обладнання, все одно є пошкодження й потрібні ремонти", — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Чому відновлення ускладнюється

На ситуацію впливають не лише наслідки російських ударів. За словами Харченка, "Укренерго" паралельно завершує планові роботи на кількох інших об’єктах, які готували до початку опалювального сезону.

Через це частину трансформаторів тимчасово відключено, а доступні резерви для передавання електроенергії до Києва скоротилися.

Експерт зазначив, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Саме їхні результати, а також відсутність нових руйнівних ударів визначатимуть, наскільки швидко вдасться стабілізувати електропостачання столиці та прилеглих районів.

Як відомо, з опівночі 8 жовтня Росія запустила по Україні кілька хвиль реактивних дронів і це вплинуло на відключення світла. Протягом доби ситуація змінювалась: спершу інформували про стабілізаційні графіки, потім — про аварії.

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію з причиною відключення світла, про яку розповіла компанія ДТЕК. У ДТЕК пояснили, що РФ перерізає лінії електропередач між регіонами України, і тому немає можливості передати електрику від генерувальної системи споживачам.