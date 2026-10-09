Ситуацию с электроснабжением Киева можно быстро стабилизировать, но есть одно условие, — ЦИЭ

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко надеется, что уже в ближайшее время энергетики смогут улучшить ситуацию с электроснабжением в Киеве. Однако это произойдет, если оккупанты из РФ не нанесут мощных ударов.

По сообщению "Интерфакс-Украина", Харченко не исключает улучшения ситуации с энергоснабжением столицы в течение ближайших суток-полутора, а стабилизировать систему удастся примерно через неделю. Такой прогноз сбудется, если Россия не повторит чрезвычайно точные удары по энергетическим объектам.

По словам эксперта, последние аварийные отключения электроэнергии в столице и нескольких других регионах связаны с повреждением важных элементов энергосистемы в результате российских атак.

"Если исключить приступы из рассмотрения, то примерно через сутки-полтора наступит облегчение, а примерно через неделю — полное облегчение", — отметил Харченко.

Видео дня

В то же время он подчеркнул, что прогноз зависит от дальнейшего развития ситуации и возможных новых обстрелов.

Россия пытается отключить Киев от энергосистемы

По оценке Харченко, в течение последних трёх недель российские войска наносят прицельные удары, направленные на то, чтобы отрезать Киев от общенациональной энергосистемы.

В результате атак были повреждены несколько важных подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии. Даже на объектах, где защита помогла сохранить самое ценное оборудование, остались повреждения, требующие ремонта.

"К сожалению, были повреждены несколько подстанций, имеющих большое значение для передачи электроэнергии. Даже там, где благодаря защитным мерам удалось сохранить наиболее ценное оборудование, всё равно имеются повреждения и требуются ремонтные работы", — пояснил директор Центра исследований энергетики.

Почему восстановление затрудняется

На ситуацию влияют не только последствия российских ударов. По словам Харченко, "Укрэнерго" параллельно завершает плановые работы на нескольких других объектах, которые готовили к началу отопительного сезона.

В связи с этим часть трансформаторов временно отключена, а доступные резервы для передачи электроэнергии в Киев сократились.

Эксперт отметил, что ремонтные и восстановительные работы ведутся круглосуточно. Именно их результаты, а также отсутствие новых разрушительных ударов будут определять, насколько быстро удастся стабилизировать электроснабжение столицы и прилегающих районов.

Как известно, с полуночи 8 октября РФ нанесла по Украине несколько волн ударов реактивными дронами, что привело к отключению электричества. В течение суток ситуация менялась: сначала сообщалось о графиках стабилизации, затем — об авариях.

Отметим, что Фокус писал о ситуации с причиной отключения электричества, о которой сообщила компания ДТЭК. В ДТЭК пояснили, что РФ перерезает линии электропередачи между регионами Украины, и поэтому нет возможности передать электроэнергию от генерирующей системы потребителям.