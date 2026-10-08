Энергетики показали новые графики отключения света: где не будет электричества по 8 часов

С полуночи 8 октября Россия запустила по Украине несколько волн реактивных дронов, что привело к отключению электричества, сообщили энергетики. В течение суток ситуация менялась: сначала сообщали о стабилизационных графиках, затем — об авариях, далее стало известно о поражении ключевого энергомоста.

Около 10:00 8 октября на странице НЭК "Укрэнерго" в Facebook появилось сообщение об отмене в Киеве стабилизационных отключений, о которых писали накануне. Между тем в других областях Украины начали действовать три очереди ограничений. Кроме того, украинцев попросили сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Вечером энергетики обновили информацию о ситуации в сети: выяснилось, что максимальная продолжительность отсутствия света для некоторых потребителей может достигать восьми часов.

В сообщении "Укрэнерго" указано, что 9 октября для промышленных потребителей будут введены уже традиционные ограничения электроснабжения с 0:00 до 23:59. Между тем для бытовых потребителей будут действовать 0,5-2 очереди отключения света. Отметим, что, согласно пояснениям "Ясно", продолжительность отключения электричества при таких очередях составляет от двух до восьми часов.

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Кроме того, энергетики предупредили, что графики могут измениться, если ситуация в энергосистеме изменится из-за новых атак РФ.

Отключение света — "Укрэнерго" о ситуации на 9 октября Фото: Укрэнерго

Отключение света — какие изменения ждут Киев и область 9 октября

В течение суток в Telegram-канале компании ДТЭК сообщали об отключениях света в Киеве и Киевской области. В частности, в 10:00 сообщили об экстренных отключениях и отмене графиков, в 17:30 — о возобновлении графиков, а в 18:49 и 19:23 — об авариях в Киеве и области. Энергетики привели предупреждение от Минэнерго о запрете фотографировать и снимать на видео удары РФ по объектам энергетики, между тем глава Минэнерго Денис Шмыгаль заявил о попаданиях РФ по важному энергомосту и о попытках энергетиков его как можно быстрее восстановить.

ДТЭК опубликовало графики стабилизационных отключений для шести очередей в Киевской области на 9 октября, обновив информацию по состоянию на вечер 8 октября после аварийных отключений. Видим, что сложнее всего со светом будет в очередях 2.2 и 6.1: отключения на восемь часов в два-три этапа.

Отключение электричества — ДТЭК о графиках для очередей 1–3 в Киевской области на 9 октября

Отключение света — ДТЭК о графиках для очередей 4–6 на 9 октября

Киев. Информацию о ситуации по месту проживания в Киеве можно узнать на портале компании ДТЕК. Проверка показала, что, согласно последнему обновлению, происходят аварийные отключения и поэтому графиков нет: такая ситуация, например, на Оболонском проспекте и на ул. Ивана Дзюбы.

Отключение света — ситуация на Оболонском проспекте 8–9 октября Фото: Скриншот

Киевская область. На портале электроснабжающей компании Вышгорода, пригорода Киева, размещен график отключений электроэнергии на 9 октября для всех шести очередей с подочередями. Видно, что в зависимости от группы электричества не будет от четырёх (очередь 5.1–5.2) до восьми часов (очереди 6.1–6.2). При этом ситуация улучшилась по сравнению с 8 октября, когда очереди 1.1 и 1.2 должны были оставаться без света 14 часов.

Отключение электричества — ситуация в Киевской области по состоянию на 9 октября Фото: Скриншот

Какая ситуация с отключениями света после ударов РФ

Отметим, что Фокус писал о ситуации с причиной отключения света, о которой сообщила компания ДТЭК. В ДТЭК пояснили, что РФ перерезает линии электропередач между регионами Украины, и поэтому нет возможности передать электроэнергию от генерирующей системы потребителям. Чтобы не допустить перегрузки, вводятся экстренные отключения: в таком случае стабилизационные графики отменяются до следующего обновления ситуации.

Напоминаем, что около 18:00 в Киеве прогремели новые взрывы в результате атаки РФ, и стало известно о приостановке работы метрополитена: какие линии временно закрыты.