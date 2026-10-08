РФ рвет линии между регионами: в ДТЭК объяснили, почему в Киеве начались экстренные отключения света

В ДТЭК отреагировали на усиление ударов РФ по Украине и объяснили потребителям, почему вместо стабилизационных отключений света начались экстренные и аварийные. Энергетики показали кадры попадания дрона в опору ЛЭП, в результате чего часть металлической фермы была срезана вместе с проводами.

Днём 8 октября, после очередного удара РФ с использованием реактивных дронов, атаковавших Киевскую область и другие регионы на востоке и в центре Украины, появилось объяснение ДТЭК об отключениях. Энергетики пояснили, что россияне перерезали линию электропередачи между регионами, и поэтому нет возможности обеспечить потребителей электроэнергией. Из-за этого в Киеве и в части Киевской области начались экстренные отключения.

Отключение света — ДТЭК о ситуации после обстрелов со стороны РФ в октябре 2026 года

В ДТЭК заявили, что ВС РФ нанесли удары по энергетическому оборудованию и высоковольтным сетям: точка попадания не указана. В результате попадания система утратила возможность передавать электроэнергию от генерирующей системы к потребителям, и "чтобы не допустить перегрузки сети и более масштабных аварий, по команде "Укрэнерго" были применены экстренные отключения".

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"Во время экстренных отключений обычные графики не действуют, поэтому электроэнергия может отключаться независимо от времени, указанного в графике. Как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, мы вернёмся к прогнозируемым графикам", — подытожили энергетики.

Отключение света — какая ситуация после обстрелов РФ

После сентябрьских и октябрьских обстрелов Украины "Укрэнерго" и президент Владимир Зеленский подтвердили, что РФ начала осеннюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре. В результате российских обстрелов пострадали ЛЭП и другие объекты, по которым попали российские средства поражения. В итоге по состоянию на 6–7 октября "Укрэнерго" ввело графики стабилизационных отключений света: сначала речь шла о 1 очереди, позже — о 0,5–1,5 очереди. Согласно пояснениям энергетиков, речь может идти об отсутствии электроснабжения от двух до шести часов.

Фокус сообщил о серии новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Один из ударов был нанесен вечером 7 октября. Киевляне сообщили о взрывах, а мэр Виталий Кличко — о работе средств ПВО. Впоследствии чиновник заявил, что из-за российского обстрела начались аварийные отключения света. В НЭК "Укрэнерго" добавили, что экстренные отключения начались в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а в пабликах Ровно уточнили, что свет пропал в этой западной области.

Напоминаем, что 8 октября издание The Telegraph сообщило о возможном назначении генерала Суровикина командующим новыми ударами РФ по Украине.