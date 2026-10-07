В Киеве отключились свет и вода после удара РФ: Кличко рассказал, что произошло

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отключении электричества и прекращении водоснабжения в результате вечернего удара РФ по Киеву. Киевская городская военная администрация сообщила об одном погибшем, а в сети появилась информация о веерных отключениях в трех областях.

Вечерний обстрел Киева начался около 17–18 часов 7 октября, и пострадали Соломенский, Оболонский и другие районы столицы, говорится в ряде постов Кличко в сети. По словам мэра, произошло частичное отключение электроэнергии на водонасосной станции на правом берегу.

Первые сообщения мэра о последствиях вечернего обстрела появились в сети в 16:39: над столицей работала ПВО и слышались взрывы. Впоследствии стало известно о падении обломков российского дрона на пятиэтажный дом в Соломенском районе, об обломках возле школы в Днепровском районе, об обломках возле административного здания в Святошинском районе. Около 19:40 выяснилось, что загорелся автомобиль во дворе в Оболонском районе: неподалеку обнаружили тело женщины, написал Кличко.

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"Из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города наблюдаются перебои с водоснабжением", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности удара РФ вечером 7 октября

Между тем компания ДТЭК сообщила об аварийных отключениях в столичном регионе. Также было отмечено, что стабилизационные графики не отменены.

"Киев и Киевская область: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют", — сообщили энергетики.

Ухудшение ситуации подтвердили на странице "Укрэнерго": отмечается, что в ряде регионов Украины начинаются аварийные отключения. Между тем мониторинговые группы в соцсетях сообщали сначала об отключениях в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а затем — о распространении проблем на Ровно.

Фото: Укрэнерго

Воздушные силы сообщили о налете реактивных БПЛА РФ на Киев и Киевскую область, а также на другие регионы Украины. В частности, российские беспилотники кружили над Васильковом, Обуховым, Украинкой, Чабанами, Осокорками, Выдубичами, Подолом, Гостомелем и т. д. Кроме того, другие группы дроном направлялись в сторону Житомирской и Винницкой областей (в сторону Козятина).

Отметим, что в ночь на 7 октября ВС РФ провели массированный обстрел Украины, под который попали Киев, Кременчуг и Прилуки Черниговской области. Россияне применили полсотни ракет различных типов и около 200 дронов. В Прилуках ракета попала в пятиэтажный дом: погибли 19 человек, среди них — пятеро детей (трое — годовалые).

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о людях, погибших в Прилуках в результате ракетного удара ВС РФ 7 октября.