РФ уничтожила половину пятиэтажки в Прилуках: под завалами ищут людей (фото)

Пятиэтажный дом практически полностью уничтожен после ракетной атаки на Прилуки 7 октября.

Ужасные последствия прилета опубликовал в соцсетях глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, удар был нанесен в тот момент, когда люди еще спали.

Фото: ГСЧС

"Предварительно, уже известно о погибших и раненых. Сейчас все службы привлечены. Продолжается разбор завалов", — написал он.

Тем временем в местных группах просят людей приходить и помогать разбирать руины, чтобы спасти тех, кто выжил.

Новость дополняется.