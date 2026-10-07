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РФ уничтожила половину пятиэтажки в Прилуках: под завалами ищут людей (фото)
Пятиэтажный дом практически полностью уничтожен после ракетной атаки на Прилуки 7 октября.
Ужасные последствия прилета опубликовал в соцсетях глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, удар был нанесен в тот момент, когда люди еще спали.
"Предварительно, уже известно о погибших и раненых. Сейчас все службы привлечены. Продолжается разбор завалов", — написал он.
Тем временем в местных группах просят людей приходить и помогать разбирать руины, чтобы спасти тех, кто выжил.
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