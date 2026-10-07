Киев во второй раз за ночь под атакой баллистики, россияне запустили крылатые ракеты по Украине

Под утро в Киеве раздались сильные взрывы во время воздушной тревоги. Россияне во второй раз за ночь нанесли удар по столице баллистическими ракетами. Также враг запустил крылатые ракеты с борта самолетов стратегической авиации.

Воздушные силы предупредили о повторных запусках вражеских ракет по Киеву около 05:10. Спустя мгновение в столице раздались взрывы, сообщает Фокус.

По данным Воздушных сил, на этот раз было зафиксировано несколько вражеских ракет. Официальной информации о попаданиях или других последствиях повторного удара по столице не поступало, однако в местных Telegram-каналах сообщают о пожарах на левом и правом берегах Киева.

До этого россияне также запустили крылатые ракеты типа "Калибр" по Украине. Воздушные силы предупреждали о движении целей в направлении города Кременчуга в Полтавской области. Позже корреспондент Фокуса сообщил о звуках взрывов в Кременчуге.

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Россия запустила крылатые ракеты по Украине

Около 03:30 Воздушные силы также сообщили, что был зафиксирован вылет как минимум 6 самолетов стратегической авиации РФ Ту-95 с аэродрома "Оленегорск". По данным военных и мониторинговых каналов, эти самолеты взяли курс в направлении потенциальных пусковых рубежей.

Воздушные силы сообщили, что в случае реального запуска крылатых ракет их вторжение в воздушное пространство Украины произойдет после 06:00. Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги и следить за официальными данными.

Воздушные силы сообщили о вылете самолетов Ту-95 Фото: Скрін

Около 06:00 мониторинговые каналы сообщили о вхождении первых групп крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Первые российские ракеты двигались через Полтавщину в южном направлении, сообщили Воздушные силы.

Под ударом ракет оказался, в частности, город Кременчуг на Полтавщине. Корреспондент Фокуса сообщил о серии мощных взрывов в городе.

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Напомним, в результате первого ракетного обстрела в ночь на 7 октября в Киеве вспыхнули пожары, а в Днепре был зафиксирован удар по промышленному предприятию.

Перед этим около 03:00 в Киеве, Днепре и Кременчуге раздались мощные взрывы на фоне атаки российских баллистических ракет и "Цирконов".