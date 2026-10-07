В Киеве и Днепре раздались взрывы: россияне атакуют Украину баллистикой и "Цирконами"

В ночь на 7 октября в Киеве и Днепре прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по Украине баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты типа "Циркон".

Воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет была объявлена в ряде восточных, центральных, южных и северных областей. Фокус собрал информацию о том, что известно о ракетном ударе по Украине.

Тревога начала распространяться по Украине около 03:00. Воздушные силы предупредили о запусках врагом баллистических ракет по Киеву, Запорожью и Днепру. В последующие минуты в столице, в Киевской области и в Днепре раздались мощные взрывы, сообщили местные СМИ.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 03:20 Фото: Скрін

Около 03:30 корреспондент Фокуса также сообщил о звуках взрывов в Кременчуге Полтавской области. Перед этим Воздушные силы предупредили о запусках баллистических ракет в направлении города.

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Помимо баллистических ракет, по данным мониторинговых каналов, россияне во время обстрела применили гиперзвуковые ракеты "Циркон". Враг осуществлял пуски с ряда направлений — Брянска, Таганрога, Курска, Ростова.

Кроме того, по предварительной информации мониторинговых ресурсов, под обстрел российских ракет попали энергетические объекты Киевской и Днепропетровской областей. Однако на момент публикации официальных данных об этом не было.

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Напомним, что перед этим, 6 октября, разведка предупредила о подготовке врага к массированному ночному удару по Украине.

Накануне россияне средь бела дня атаковали больницу в Кривом Роге.