Разведка предупредила о ночном массированном ударе РФ: сколько ракет запустят по Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к массированному обстрелу Украины, и призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги. Между тем мониторинговые группы заметили 13 российских стратегических бомбардировщиков, которые перелетали с аэродрома на аэродром и, вероятно, могут быть использованы для нанесения удара по украинцам. Что известно о возможной угрозе в ночь с 6 на 7 октября?

Предупреждение о массированном обстреле Украины прозвучало в вечернем обращении Зеленского, которое появилось на YouTube-канале президента. Глава государства заявил, что получил от разведки информацию о готовности РФ к новой воздушной атаке. Отмечается, что Воздушные силы и система ПВО находятся в состоянии боевой готовности и что удар будут отражать всеми имеющимися средствами.

Массированный обстрел Украины — редупреждение Зеленского об угрозе в ночь на 7 октября

"Есть свежая информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Воздушные силы готовы к реагированию в той мере, в какой это позволят наши средства защиты", — сказал Зеленский.

Президент также обратился к мировым лидерам, которые могут предоставить Украине средства защиты от воздушного террора со стороны РФ. Отдельно он упомянул о позиции США и необходимости проявить политическую волю, а также речь шла о Европе и других партнерах.

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"Защита жизни должна быть общим делом", — подчеркнул он.

Другие тезисы Зеленского касались, в частности, атаки РФ на два корабля у берегов Болгарии. Выяснилось, что россияне провели комбинированную целенаправленную атаку с использованием морских и воздушных дронов, а Украина в то время не проводила никаких операций в Черном море.

Массированный обстрел Украины — что известно

В ряде мониторинговых пабликов были опубликованы данные о перемещении российских стратегических бомбардировщиков и о том, что это может свидетельствовать о массированном обстреле Украины в течение ближайших двух суток. Например, в канале Strategic Control утром и вечером 6 октября написали о полетах двух и четырех Ту-95МС между аэродромами "Украинка", "Оленья", "Энгельс-2", а также о трех Ту-160, которые направлялись на аэродром "Белая". Около 20:00 в канале Strategic Aviation подвели итог, что ВС РФ в течение суток переместили с базы на базу 11 бомбардировщиков Ту-95МС (могут нести по 8–12 ракет Х-101) и три Ту-160 (до 12 Х-101). Ориентировочно можно подсчитать, что существует угроза запуска более сотни ракет.

Массированный обстрел Украины — сообщения о перемещениях Ту-95 и Ту-160 Фото: Скриншот

Массированный обстрел Украины — сообщения об активности 11 Ту-95 и трех Ту-160 Фото: Скриншот

Между тем в анонимном паблике Ukraine_context, в котором ранее предупреждали о предстоящих обстрелах Украины, вечером 6 октября появилась информация о том, что ночью россияне могут запустить 70 крылатых и 32 баллистических ракет. При этом Воздушные силы ВСУ и ГУР МОУ не публиковали точных данных об ожидаемом ударе. По состоянию на 21:20 в Киеве и ряде других областей прозвучал сигнал "желтой" воздушной тревоги из-за атаки БпЛА и жители города слышали звуки взрывов из-за работы ППО.

Массированный обстрел Украины — предупреждение о 100 ракетах РФ в ночь на 7 октября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал об одном из предыдущих массированных обстрелов Украины, который произошел 1 сентября. Согласно данным Воздушного командования, РФ запустила по украинцам ракеты "Искандер-М", "Калибр" и более 200 дронов различных типов.

Напоминаем, что 6 октября появилась информация о заместителе командующего Военно-воздушными силами, который рассказал о работе турелей, дронов-перехватчиков и малых ракет для сбивания реактивных "Шахедов" РФ.