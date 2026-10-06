Розвідка попередила про нічний масований удар РФ: скільки ракет запустять по Україні (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує провести масований обстріл України, та закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тим часом моніторингові пабліки помітили 13 російських стратегічних бомбардувальників, які перелітали з аеродрому на аеродром та, ймовірно, можуть бути використанні для удару по українцях. Що відомо про можливу загрозу в ніч з 6 на 7 жовтня?

Попередження про масований обстріл України пролунало у вечірньому зверненні Зеленського, яке з'явилось на YouTube-каналі президента. Глава держави заявив, що отримав інформацію від розвідки про готовність РФ до нової повітряної атаки. Наголошується, що Повітряні сили та система ППО напоготові й що удар будуть відбивати усіма наявними засобами.

Масований обстріл України — попередження Зеленського про загрозу в ніч на 7 жовтня

"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Повітряні сили готові до реагування настільки, настільки це дозволять наші засоби захисту", — сказав Зеленський.

Президент також звернувся до світових лідерів, які можуть надати Україні засоби захисту від повітряного терору РФ. Окремо згадав про позицію США та потребу проявити політичну волю, і також ішлося про Європу та інших партнерів.

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"Захист життя повинно бути спільною справою", — наголосив він.

Інші тези Зеленського стосувались, серед іншого, атаки РФ на два кораблі біля берегів Болгарії. З'ясувалось, що росіяни провели комбіновану навмисну атаку морськими та повітряними дронами, а Україна на той час не проводила ніяких операцій у Чорному морі.

Масований обстріл України — що відомо

У низці моніторингових пабліків опублікували дані про переміщення російських стратегічних бомбардувальників і про те, що це може говорити про масований обстріл України протягом найближчих двох діб. Наприклад, у каналі Strategic Control зранку та увечері 6 жовтня написали про польоти двох та чотирьох Ту-95МС між аеродромами "Українка", "Олєнья", "Енгельс-2" та про три Ту-160, які прямували на летовище "Біла". Близько 20 год у каналі Strategic Aviation підсумували, що ЗС РФ протягом доби перемістили з бази на базу 11 бомбардувальників Ту-95МС (можуть нести по 8-12 ракет Х-101) та три Ту-160 (до 12 Х-101). Орієнтовно можна порахувати, що може бути загроза пуску понад сотню ракет.

Масований обстріл України — дані про переміщення Ту-95 та Ту-160 Фото: Скриншот

Масований обстріл України — дані про активність 11 Ту-95 та трьох Ту-160 Фото: Скриншот

Тим часом в анонімному пабліку Ukraine_context, у якому попереджали про попередні обстріли України, увечері 6 жовтня з'явилась інформація, що вночі росіяни можуть запустити 70 крилатих та 32 балістичних ракет. При цьому Повітряні сили ЗСУ та ГУР МОУ не публікували точних даних про очікування удару. Станом на 21:20 у Києві та низці інших областей пролунав сигнал "жовтої" повітряної тривоги через атаку БпЛА і жителі міста чули звуки вибухів через роботу ППО.

Масований обстріл України — попередження про 100 ракет РФ в ніч на 7 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про один з попередніх масованих обстрілів України, який відбувся 1 вересня. Згідно з даними Повітряного командування, РФ запустила по українцях ракети "Искандер-М", "Калібр" та понад 200 різних типів дронів.

Нагадуємо, 6 жовтня з'явилась інформація про заступника командувача Повітряними силами, який розповів про роботу турелей, дронів-перехоплювачів та малих ракет для збиття реактивних "Шахедів" РФ.