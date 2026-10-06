12 турелей проти дронів РФ: яка ефективність збиття реактивних "Шахедів", — Повітряні сили (відео)

Небо над Києвом захищають 12 турелей з кулеметами калібру 12,7 мм, які збивають реактивні дрони РФ на дальності 1400 м, розповів заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко. З'ясувалось, що результативність роботи таких засобів протиповітряної оборони інколи досягає 40%. Як працюють турелі для захисту киян від реактивних "Шахедів"/"Гераней", які несуться до цілі на швидкості 500-600 км/год?

6 жовтня Черевашенко прибув на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, на якій головував народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Засідання ТСК транслювалось на YouTube-каналі політика. Представник Повітряних сил розповів про роботу системи ППО: серед іншого, ішлося про мобільні вогневі групи, яким варто покращити якість роботи і які мають дефіцит кадрів 40%. Згідно з даними Повітряного командування, автоматизовані турелі у Києві та на інших напрямках показують ефективність від 20 до 40%, а у середньому — 28%.

Реактивні дрони РФ — Черевашенко про турелі див. з 47:02

Черевашенко уточнив, що турелі не повністю автономні. Зокрема, вони отримують дані від радарів та інформаційно-телекомунікаційних систем та можуть самостійно наводитись на ціль, шукати її та супроводжувати. При цьому збиття відбувається лише по команді оператора, який приймає рішення. Причина, чому система не на 100% автономна — питання безпеки, оскільки поруч працюють інші складові Сил оборони. Реактивні дрони, ракети-дрони "Бандероль" збивались на дистанції 800-1400 м, уточнив офіцер.

Видео дня

"В середньому десь 28% ефективність застосування. Але все залежить від того, що виявляє [ціль] турель далеко, а обстріл ведеться [на ближчій відстані]", — пролунало на відео.

Зі слів заступника командувача Повітряних сил, турелі вдосконалюються і незабаром буде кулемет більшого калібру і це збільшить дальність та уражуючу силу. Також з'ясувалось, що по Україні на різних напрямках стоїть близько 200 таких засобів ППО: основні зони роботи — це, окрім Київщини, Харківська, Запорізька, Одеська області.

Ще одна теза Черевашенка стосувалась малих ракет-перехоплювачів. Вказано, що їх виготовляють "сотнями", а ефективність складає 50%. Щодо дронів-перехоплювачів, то пройшли кодифікацію Міноборони два основних пристрої — це Predator та Steliter: в цілому є близько 20 розробок. Зі слів військового, необхідне масштабування до потрібно кількості відбудеться "до кінця листопада". Також він додав, що РФ намагається довести кількість реактивних дронів у залпі до 80% (на сьогодні — 40%) й вони незабаром можуть досягнути швидкості до 800-900 км/год.

Реактивні дрони РФ — як працюють турелі ППО

Зазначимо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про встановлення у Києві 12 турелей з ШІ, які використовуються для збиття реактивних дронів РФ. Згодом з'явилось пояснення військового експерта Богдан Долінце, який уточнив, що така кількість може захистити окремий напрямок під Києвом, а для закриття усієї столиці необхідно кілька смуг по 100-150 пристроїв: орієнтовно — близько 300. Крім того, окремо для захисту об'єктів інфраструктури — по 2-4 шт. Також зауважується, що турелі з ШІ можуть працювати без оператора і тому прийматимуть рішення про збиття швидше, ніж людина. На порталі Uninted24 повідомили, що у турелей сектор огляду 360°, швидкість цілей — до 800 км/год, є ШІ/автономне наведення, а вартість — близько 150 тис. дол. (близько 6,7 млн грн).

Реактивні дрони РФ — як працюють турелі ППО Sky Sentinel

Раніше Фокус писав про такий тип засобів ППО: про нього говорив попередній міністр оборони Михайло Федоров. Зокрема, взимку-восени 2026 року з'явились кадри відпрацювання турелей Sky Sentinel у Харківській області. Міністр повідомив, що створюють систему приватної ППО, коли компанії можуть ставити такі системи біля важливих об'єктів, інтегрувати їх до радарів Повітряних сил та збивати цілі. Федоров опублікував серію відео з кадрами автоматизованого ураження "Шахедів", які потрапляють у поле зору турелей.

Нагадуємо, у травні 2026 року стало відомо про приклади використання турелей з ШІ для збиття оптоволоконних дронів РФ.