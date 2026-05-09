ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА на оптоволокні пройшла бойове застосування, — Федоров

Першими турель у бойових умовах застосували воїни 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2". Наразі це рішення використовують вже у багатьох підрозділах на фронті.

Один з учасників кластеру розвитку військових технологій Brave1 розробив турель зі штучним інтелектом. Про це розповів глава оборонного відомства Михайло Федоров, показавши реальну бойову роботу по дронах ЗС РФ.

Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію БпЛА, а оператор лише підтверджує ураження одним натисканням кнопки. Зазначена технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ, підкреслив очільник МО.

Турель зі ШІ Фото: скріншот

Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади "К-2" й це рішення на ключових напрямках фронту вже використовують у понад 10 підрозділах Сил оборони.

Відео дня

Наступним кроком, для захисту військових на лінії бойового зіткнення і цивільних на прифронтових територіях від ворожих дронів, стане масштабування рішення та посилення "малої" ППО.

Нагадаємо, у березні бійці протиповітряної оборони вперше збили російський розвідувальний дрон "Гранат-4", який діяв на фронті ще з 2014 року. Збиття дрона вартістю 200 тисяч доларів відбулося за допомогою зенітного безпілотника "Диких шершнів".

Також Фокус писав, що Україна незабаром отримає систему протиповітряної оборони "Тризуб", яка збиває дрони та сліпить літаки. Лазерна зброя пропалює FPV-дрони на відстані 900 метрів та дістає розвідувальні БпЛА на дистанції до 1,5 км.